تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

كرة القدم في إنجلترا لديها تاريخ طويل وغني للغاية. يُعرف دوري كرة القدم المحلي في إنجلترا باسم الاتحاد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي تأسس عام 1992. وكان هذا العام هو العام الذي تفصل فيه 22 ناديًا من أندية كرة القدم الإنجليزية عن طرقها مع دوري كرة القدم بهدف زيادة إيراداتها والفوز بالمنافسة. حافة النجاح في المسابقات الأوروبية. تمكنت الأندية من رفع دخلها عن طريق بيع حقوق البث التلفزيوني الفردية إلى دوري كرة القدم.

كرة القدم هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية في إنجلترا. إن الشعب الإنجليزي متحمس جدًا لفرقه. وهم يتوافدون على الملاعب بأعداد كبيرة لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. يرسمون وجوههم بألوان الجيرزية ورمز فرقهم المفضلة. وهم يهتفون طوال المباراة ويحملون لافتات لتشجيع فرقهم المفضلة. كما أنها تغضب اللاعبين إذا فشلوا في تقديمها.

ومع ذلك ، مهما فعلوا ، يفعلون ذلك بطريقة لائقة. هم بخير جدا وجزء لا يتجزأ من الألوان والجنون التي تأخذ هذه الجامعة لكرة القدم إلى نقطة جذب جديدة.

الفائزين

مانشستر يونايتد كان أول ناد فاز بلقب الدوري منذ تشكيله في عام 1992. لقد فاز به تحت قيادة المدرب أليكس فيرجسون. سيطر مانشستر يونايتد ، المعروف أيضا باسم لقبه “الشياطين الحمر” ، على دوري الدرجة الأولى الإنجليزية لكرة القدم خلال التسعينات. لقد اختتموا خمسة ألقاب في الدوري ، وكأس دوري واحد وكأس واحد للرابحين. فازوا بثلاثة أضعاف في عام 1999 عن طريق تسجيل لقب كأس الاتحاد الانجليزي و دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز في موسم واحد.

وقد أنتجت أكاديمية الشباب الخاصة بهم العديد من النجوم في شكل فيليب نيفيل وغاري نيفيل وديفيد بيكهام وبول سكولز.

ظهرت العديد من الأندية بمرور الوقت لتحدي هيمنة مانشستر يونايتد على الدوري الإنجليزي الممتاز. تحديهم بلاكبيرن روفرز لهم في هذه البطولة في السنوات القليلة الأولى ، وفاز بها في موسم 1994-95 لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى. تمت ترقية نيوكاسل يونايتد إلى الدوري الإنجليزي عام 1993 بعد أن أصبح أبطالاً في القسم الأول.

وقد احتلوا المركز الثالث في الموسم الأول من الدوري الممتاز وتأهلوا لكأس الاتحاد الأوروبي. كانوا الوصيف في كل من حملات 1996 و 1997. ومع ذلك ، تراجعوا إلى منتصف الجدول بحلول نهاية العقد. من ناحية أخرى ، فشل بلاكبيرن في مواصلة نجاحه بعد فوزه بلقبه في عام 1995. وقد هبط إلى الدرجة الثانية في عام 1999. تمت ترقيته بعد عامين وفاز بكأس رابطة الأندية بعد عام واحد.

كما تحدى استون فيلا احتكار الشياطين الحمر في الدوري الممتاز. وحققوا المركز الثاني في عام 1993 ، لكنهم فشلوا في الحفاظ على نجاحهم في السنوات الأربع المقبلة على الرغم من الفوز بكأس رابطة المحترفين في عام 1994. وأحيوا في عام 1996 من خلال المطالبة بلقب كأس رابطة اندية المحترفين والاستيلاء على المركز الرابع في الدوري الممتاز. حصلوا على مؤهل كأس الاتحاد الأوروبي خمس مرات بحلول عام 1999 في سبع حملات.

تشيلسي هو حامل اللقب المدافع عن اللقب خلال موسم 2015-16 ، لكن بالكاد يستطيع الاحتفاظ باللقب بسبب بطئه في بداية هذه الحملة.