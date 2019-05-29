تأجيل اللقاء بين” الأهلي و المقاولون العرب” ضمن مباريات الدروي الممتاز

تأجيل مباراة الأهلي Vs المقاولون العرب ينقلها لكم موقع نجوم مصرية و التي كان من المقرر أن تقام في يوم الغد الثلاثاء 28/5/2019،وقد جاء قرار تأجيل اللقاء بأمر من “الإتحاد المصري لكرة القدم”.

و كان ينتظر لاعبي الأهلي المصري هذا اللقاء بشدة و بالأخص بعد الهزيمة الساحقة التي تلقاها من نادي الإسماعيلي،حيث قام لاعبي المارد الأحمر بتضييع فرصة ذهبية و الفوز علي الإسماعيلي.

وقد قام النادي الأهلي بفقدان نقطتين بعد الخسارة في مبارته الأخيرة مع الإسماعيلي،فهل ينجح الأهلي في تعويض الخسارة في المباراة القادمة مع المقاولون العرب؟.

سبب تأجيل مباراة الأهلي و المقاولون العرب:

وقد تم تأجيل المباراة تحت قرار الإتحاد المصري لكرة القدم و الذي يقوم بوضع الشكل الجديد لجدول مباريات الدوري المصري،وأعرب النادي الأهلي بأنه سيقوم بالإنسحاب نهائي من الدوري إذا تم تأجيل هذه المباراة.

موعد مباراة الأهلي و المقاولون العرب قبل تأجيل المباراة:

وكان من المقرر أن تقام المباراة الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر علي أستاد بتروسبورت.

و القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و المقاولون العرب هي قناة “on sport” و “Nile sport”

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