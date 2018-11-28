بعد هزيمة اليوم أمام “البي إس جي” إليكم الطرق التي يتأهل بها فريق “ليفربول” للدور القادم

بعد هزمية اليوم، يصعب نادي “ليفربول المهمة على نفسه لكي يصعد للدور القادم، فى ظل المنافسة الشرسه بينه وبين أندية “نابولي” الإيطالي، وفريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي، بعد هزيمة اليوم يتجمد رصيد “ليفربول” عند (6) نقاط محتلاً المركز الثالث، بينما يصعد فريق “البي إس جي” إلي المرتبة الثانية برصيد (8) نقاط، خلف المتصدر فريق “نابولي” برصيد (9) نقاط، لينتظر الأندية للجولة الأخيرة، لحسم الصعود، حيث سواجه فريق “ليفربول” فى ملعب “الأنفيلد” فريق “نابولي”، بينما يخرج فريق “باريس سان جيرمان” إلي صربيا لمواجهة فريق “النجم الأحمر”.

إليكم قوانين الإتحاد الأوربي التي يعمل بها فى حالة التساوي فى النقاط :-

اولاً النظر فى نقاط كل فريق فإذا تساوي فى عدد النقاط يتم النظر الي فارق الأهداف فى المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، إذا تساوي الفرق أيضاً، يتم النظر فارق الإهداف المسجلة فى كل فريق، وإذا تساوي الفرق أيضاً يتم النظر الي الاهداف المسجلة فى المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين، وإذا تساوي أيضاً النظر فى الأهداف المسجلة خارج الأرض.

بالنظر الى ترتيب الفرق بالمجموعة فلن يتأهل فريق “ليفربول” الا إذا ربح المواجهة القادمة أمام “نابولي” على أرضية ميدانة فى ملعب “أنفيلد”، ليرفع رصيده الى (9نقاط)، ويتساوى مع نادي “نابولي فى عدد النقاط، بينما لو تعادل فريق “باريس سان جيرمان” فى المواجهة الأخيرة امام نادي “النجم الأحمر” سيصبح الفرق الثلاثة برصيد (9 نقاط)، فى هذه الحالة سيتم إلغاء نتائج فريق “النجم الأحمر” نهائياً، وهذا ما يجعل فريق “ليفربول يصعد مباشرً للدور الثاني كونه حصد (6 نقاط) امام الفرق المتساوية معه، اما فى حالة خسارة فريق “باريس سان جيرمان” سيصعد فريقي “ليفربول، ونابولي” مباشرً للدور الثاني، فى حالة فوز فريق “باريس سان جيرمان” لابد من فوز فريق “ليفربول” على فريق “نابولي” بأي نتيجة ليتأهل للدور الثاني.