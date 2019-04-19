بعد هزيمة الهلال أمام النجم .. دعواتٌ إلى إقالة محمد بن فيصل وعودة سامي الجابر

يعيش نادي الهلال السعودي مرحلة صعبة جدًّا في تاريخه، عقب هزيمته مساء أمس، أمام النجم الساحلي، حتى أنّ بعض أحبائه يعتبرون أنه “يتعرّض لأكبر مؤامرة في تاريخه”، والواقع أنّ ما أثار حفيظة جمهور نادي الهلال، مساء أمس، عقب خسارة البطولة العربية، أوّلًا، الحركة التي اعتبرها البعض “دخيلة، و غير أخلاقية”، والتي أتاها رئيس نادي الهلال محمد بن فيصل، والتي اعتبرها البعض “دخيلة على نادي الهلال”، في نهاية المباراة، وثانيًا، وجود المدير الرياضي السابق، وكابتن نادي الهلال سابقًا، سامي الجابر، صحبة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، وهو ما يعطي الانطباع بأنّ خيسوس، قد يكون، فعلًا، المدرب الجديد لنادي الهلال، عقب إقالة الكرواتي زوران ماميتش.

وانتشر بسرعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاغان أعدّهما جمهور نادي الهلال، الأول (#كلنا_سامي_الجابر)، والثاني (#إقالة_محمد_بن_فيصل).

دعم كبير لعودة سامي الجابر

طالب عدد كبير من جمهور نادي الهلال، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعودة سامي الجابر، إلى الفريق، كرئيس، خاصة وأنّ له تجربة، يعتبرها الجمهور ناجحة، لأنه كان وراء التعاقد مع أبرز اللاعبين الأجانب الحاليين في نادي الهلال، وخاصة المهاجم الفرنسي جوميز، والفينزويلي جيلمين ريفاس، وكارلوس إدواردو.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، أعلن في أبريل 2018، تكليف سامي الجابر برئاسة نادي الهلال السعودي لموسم واحد، بعد قرار الأمير نواف بن سعد الرئيس السابق للنادي بترك نادي الهلال، وفي سبتمبر 2018، أعلن تركي آل الشيخ إعفاء سامي الجابر من رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، وتعينه مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسئولًا عن العلاقات الدولية.

محمد بن فيصل: تصفية حسابات شخصية

في نهاية المباراة بهزيمة نادي الهلال، كان الرئيس محمد بن فيصل، في حالة هستيرية من الغضب، حتى أنه رفع حذاءه، وأكد في تصريح تلفزيوني أنّ “بعض الناس يريدون تصفية حسابات معي شخصيًا”، مشيرًا إلى عدم دعم نادي الهلال من طرف بعض الشخصيات المعروفة، ومؤكدًا أنّ جمهور الهلال لا يستحقّ إلا البطولات، وهو يحسّ كثيرًا لعدم حصول الفريق على البطولة العربية.

وأعرب محمد بن فيصل في تصريحه، عن لومه، لرؤساء نادي الهلال السابقين، وعدم وقوفهم مع الفريق، وزيارة اللاعبين، في الملعب، وخلال التدريبات، لتشجيعهم، وحثهم على البذل والعطاء، وتحفيزهم، بهدف تحقيق الانتصارات والبطولات.

وحول وجود سامي الجابر في المدارج مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، قال محمد بن فيصل، لائمًا: “كان عليه أن يزونا، ويزور اللاعبين، ويشجعهم، أفضل من الجلوس هناك بعيدًا..”.

الجابر: جيسوس من أكبر محبّي الهلال

قال سامي الجابر، الرئيس السابق لنادي الهلال، في تصريح صحافي: “لا يمكن أن نحمّل الفريق أكثر مما يحتمل، فإذا خسرنا بطولة، هناك بطولات أخرى تنتظرنا، وعلينا اللعب من أجل الحصول عليها، بقوة، من ذلك كأس آسيا، والدوري السعودي، حيث لم يبق غير ثلاث جولات على نهاية الموسم، ومصير الفريق بين يديه.

وقدم سامي الجابر، رسالة إلى جمهور نادي الهلال، قال فيها: “إذا حصلنا على بطولة فهذا شيء طبيعي، ونفرح به، لأننا نعرف المجد، وحققناه، أما إذا لم خسرنا البطولة، فلن يتوقف كل شيء، ولكن لا بد أن ننظر إلى الأمور بجدية”، مضيفًا: “أنا أتكلم وفق رؤية نقدية من الداخل، وأخرى من الخارج، وأنا أتمنى دائما التتويج، والجمهور يرى أنّ كل بطولة يلعب عليها نادي الهلال لا بد أن يفوز بها، وأنا أتكلّم عن جهاز فنّي، وقراءة لكل ما يحصل في الفريق، وقد لاحظنا كذلك وجود عديد الإصابات في الفريق، وهذه مرحلة انتقالية من مدرسة تدريبية معينة، إلى مدرسة تدريبية أخرى”، وحول الضغوط التي تسلّط على رئيس الهلال محمد بن فيصل، والمدرب زوران، قال الجابر: “أنا أدعم كلّ من يدرّب الهلال، أو يقوم بتسيير دواليبه، فأنا موجود وقت الشّدّة، أما عن المدرب فلن أتحدث عن ذلك.”.

وحول حضور المدرب البرتغالي جيسوس، المباراة، معه، قال سامي الجابر: “لقد زرته ثلاث مرات في البرتغال، فمنذ تدريبه لنادي الهلال، أصبح جورجي من أكبر محبّي الفريق، وهو الذي أصرّ على حضور المباراة”.

#كلنا_سامي_الجابر

في تدوينات عديدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال أبو حمد، متوجهًا إلى سامي الجابر: “أنت اللي ثقتي فيك لا حدود لها، أنت في قلب الهلال، والهلال في قلبك، الله يسعد قلبك، يا أبو عبد الله”.

أما جوجو الهلالية، فقالت: “جاب عموري، جاب كاريلو، اللي شايل الفريق الآن، جاب بوتيا الوحش اللي مستواه كبير حاليا، وفيه تطور كبير، جاب غوميز، هداف الفريق، جاب جيسوس اللي شال الفريق، اللي حق 13 مباراة بدون هزيمة أو تعادل ..”.

ودوّن بندر البدراني: “من تسيء له، هذا عمله في فترة 4 أشهر فقط، وأنت وش سويت بالفترة اللي جيت فيها للهلال..”.

وقال خالد بن منصور بن جلوي: “الهلال يتعرّض لأكبر مؤامرة في تاريخه لمحاولة إسقاطه.. الله يستر”.

وقال فهد الرويس: “لقد قال محمد الكثيري، رحمه الله: سامي الجبرا الذي سحب الأضواء ممن سبقوه، وابتسم لمن حاربوه، وصبر في صمت يردّ كيد الكائدين، وحسد ممن في قلوبهم مرض، سامي الجابر روح الهلال التي تسري في عروق الملايين من جماهيره”.

#إقالة_محمد_بن_فيصل

طالب محمد الشّريف، عقب رفع رئيس الهلال محمد بن فيصل لحذائه، بمحاسبته: “..لأنّ رؤساء الأندية محسوبين على رعاية الشباب التي تمثل الدولة، نطالب بمحاسبة محمد بن فيصل وإقالته من رئاسة الهلال بسبب هذه الحركة المسيئة للأشقاء الإماراتيين”.

أما فهد السفياني، فدوّن: “هذه الحركة لا تمثلنا كسعوديين، وليست من أدبيات نادي الهلال. أطالب معالي رئيس هيئة الرياضة بإنهاء تكليف محمد بن فيصل، وإعادة تعيين سامي الجابر رئيسًا للهلال”.

وقال تركي، متوجهًا بلومه إلى تركي آل الشيخ: “أقال سامي بحجة المناصب !! وكلف رئيسًا همّه الأول الإثارة ..”، معتبرًا أنه “الرجل الخفي في تدمير الهلال .! @Turki_alalshikh”.

وقالت هيّا: “أنا لستُ بخير، فلساني يتلعثم .. و قلبي يتألم، وفي القلب غصّة .. وفي العيون دمعة..، أنا لست على ما يرام”.

وكان الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، أوضح في تصريح صحافي، أنّ “البعض كان يتساءل عن سبب اعتراض اللاعب البرازيلي لنادي الهلال إدواردو على الهدف الثاني للنجم الساحلي، فشرحت لهم، بأن رفعت رجلي، مبيّنًا، أنّ الكرة لمست في قدم اللاعب التونسي، قبل خروجها، وبالتالي كان ضروريًا إعادتها من رمية تماس لصالح نادي الهلال، وهذا ما حصل بالضبط”.

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