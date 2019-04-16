برشلونة ضد مان يونايتد..النادي الكتالوني يكتسح الشياطين الحمر بثلاثية بيضاء ويعبر إلى نص نهائي دوري الأبطال

برشلونة ضد مان يونايتد،في إياب الربع نائي من دوري أبطال أوروبا فاز برشلونة على ضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب كامب نو وبهذا الفوز يعبر البرسا إلى الدور النصف نهائي من المسابقة بعد غياب دام ثلاث سنوات، دخل برشلونة المباراة بقوة كبيرة وإستحوذ على الكرات في ظل التكتل الدفاعي الكبير من مانشستر يونايتد، وبعد مرور ستتة عشر دقيقة إستطاع النجم الأرجنتين لونيل ميسي تسجيل هدف التقدم لفريقه، ليونيل ميسي واصل التألق ليسجل هدف ثاني لفريقه في الدقيقة العشرين، بعد الهدف الثاني للبرسا إختلطت أورواق مدرب المان يونايتد أولي غونار سولسكاير في ظل الهجوم والأداء الرهيب الذي يقدمه برشلونة، وقد إنتهى الشوط من المباراة بتقدم النادي الكتالوني بهدفين دون رد.

في الشوط اليثاني من المباراة لم تختلف الأمور فالبرسا هو المسيطر على مجريات المباراة ،وفي الدقيقة الستين من المباراة زاد المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو الغلة بهدف ثالث لتزداد متاعب النادي الإنجليزي في التأهل.

اليونايتد تحصل على عدة فرص في الشوط الثاني من المباراة لكن لاعبوه لم يحسنو إستغلال تلك الفرص، لينتهي اللقاء بفوز النادي الإسباني برشلونة بثلاثية دون رد وليتوقف قطار أولي غونار سولسكاير عند الربع النهائي من دوري الأبطال.

وليعبر البرسا إلى نصف النهائي المسابقة بعد غياب دام عن النصف نهائي لدة ثلاث سنوات ،حيث يعتبر مرشحا فوق العادة للفوز بهذه النسخة من دوري أبطال أوروبا.

← آخر خبر: