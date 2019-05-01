برشلونة ضد ليفربول..موعد وتوقيت المباراة والقنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لها

برشلونة ضد ليفربول،يستضيف برشلونة ليفربول في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم مساء الأربعاء.

تأهل فريق يورغن كلوب من الدور السابق من بوابة بورتو بعدما فاز عليه 6-1 في مجموع المباراتين ، بينما تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد بفوزه عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المبارتين.

يدخل الفريقان المباراة بحماس كبير، حيث توج برشلونة ببطولة الدوري الإسباني في نهاية الأسبوع للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات ، بينما ظل ليفربول متأخر بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي في سباق لقب الدوري الممتاز بفوزه على هيدرسفيلد 5-0.

يتطلع نادي كلوب إلى تمديد سلسلة 19 مباراة دون هزيمة ، بينما يواصل فريق إرنستو فالفيردي مسيرته نحو الثلاثية التاريخية.

توقيت مباراة برشلونة وليفربول:

برشلونة ضد ليفربول تنطلق المباراة في الساعة 7 مساء (بتوقيت جرينتش). 22:00 بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم عرض المباراة مباشرة على بي إن سبورت 1 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وللمقيمين في الدول الأجنبية ستنقل المباراة على قناة bt sport 2.

بينما ستنقل قناة زد دي إف المباراة مجانا يمكن إستقبال القناة على قمر آسترا.

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تشكيلة برشلونة ضد ليفربول:

حراسة المرمى تير ستيجن

الدفاع سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا

خط الوسط؛ راكيتيتش ، بوسكيتس ، ميلو

الهجوم؛ ميسي ، سواريز ، كوتينهو

تشكيلة ليفربول

حراسة المرمى: أليسون ؛ ألكساندر أرنولد ، ماتيب ، فان ديك ،

خط الوسط روبرتسون ؛ فابينهو ، هندرسون ، ويجنالدوم

الهجوم؛ صلاح ، ماني ، اوريجي

لويس سواريز يواجه فريقه السابق.

نتئج آخر خمس لقاءات بين الفريقن:

ليفربول 0-1 برشلونة ، دوري أبطال أوروبا ، مارس 2007

برشلونة 1-2 ليفربول ، دوري أبطال أوروبا ، فبراير 2007

برشلونة 0-0 ليفربول ، دوري أبطال أوروبا ، مارس 2002

ليفربول 1-3 برشلونة ، دوري أبطال أوروبا ، نوفمبر 2001

ليفربول 1-0 برشلونة ، كأس الاتحاد الأوروبي ، أبريل 2001

على الرغم من الفوز الكبير 4-0 على مانشستر يونايتد في دور الثمانية ، فإن أداء برشلونة في المباريات الأخيرة في الدوري دفع العديد من مشجعي كرة القدم إلى الادعاء بأن ليفربول يمكنه أن يفوز على الفريق الكاتالوني بسهولة.

باعتراف الجميع ، فإن مباراة ربع النهائي هذه أبرزت نقاط ضعف مانشستر يونايتد بدلاً من نقاط قوة برشلونة ، وهناك شعور بأن فريق فالفيردي يعتمد كثيرا على ليونيل ميسي.

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