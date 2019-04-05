برشلونة ضد أتلتيكو مدريد..موعد القمة النارية المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد التشكيل المتوقع وأبرز الغائبين من كلا الفريقين

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد،يستعد برشلونة لاستضافة أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الواحدة والثلاين من الدوري الإسباني .وتعادل برشلونة في المباراة الأخيرة له مع مضيفه فياريال بأربعة أهداف لكل منهما،وحصل أتليتيكو مدريد على النقاط الثلاث في مباراته الأخيره على أرضه ضد جيرونا رغم أن الأتلتيكو لم يكن في أفضل حالاته في معظم المباراة.ويتصدر برشلونة حاليًا الدوري بفارق ثماني نقاط عن أتلتيكو مدريد، لكن إذا فاز أتلتيكو مدريد في المباراة فسَيُقلص الفارق بينه وبرشلونة إلى خمس نقاط.

ستنطلق المباراة السبت 6 أبريل

في 19:45 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب كامب نو

الحكم جيل مانزانو

من المقرر أن يكون برشلونة بدون عثمان ديمبيلي ورافينا الكانتارا في مباراة السبت، لا يزال ديمبيلي يتعافى من مشكلة في أوتار الركبة ولكن النادي واثق من استعداده لمواجهة مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل. كما سيفتقد بلاوجرانا لاعب خط وسط تشيلي أرتورو فيدال الذي تم إيقافه بسبب تراكم البطاقة الصفراء.

سيغيب من جانب أتلتيكو مدريد لاعبين بسبب الإصابة مثل المهاجم دييغو كوستا وألفارو موراتا. وقد أصيب موراتا في الكاحل في الدقائق الأخيرة من مباراة أتلتيكو السابقة مع جيرونا في حين أن كلا من كوستا وتوماس ليمار اصيبوا في عضلاتهم عندما واجهوا الافيس.

التشكيل المتوقع لبرشلونة واتلتيكو:

برشلونة تير ستيجن ألبا ، بيكيه ، أمتيتي ، روبرتو ؛ آرثر ، بوسكيتس ، راكيتيتش ؛ كوتينهو ، سواريز ، ميسي

أتلتيكو أوبلاك. لويس ، غودين ، جيمينيز ؛ رودري ، كوك ، بارتي ، شاول ، آرياس ، جريزمان ، كوريا

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