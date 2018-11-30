موعد مباراة بتروجيت ضد الأهلي والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الجيش بالسويس مباراة بتروجيت ضد الأهلي يوم السبت القادم 1\12\2018، وتأتي المباراة ضمن الجولة التاسعة في الدوري المصري حيث أن المباراة تلعب ضمن المباريات المؤجلة في الدوري للأهلي المصري وهذا بسبب مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حيث ان الأهلي المصري وصل ألي نهائي دوري أبطال أفريقيا وخسر النهائي ضد الترجي التونسي، ونرفق لكل متابعينا عبر موقع نجوم مصرية موعد مباراة بتروجيت ضد الأهلي.

بتروجيت ضد الأهلي

يدخل فريق الأهلي ضد بتروجيت وهو يعاني من فترة صعبة حيث يعاني الأهلي بعد خسارته في نهائي دوري أبطال أفريقيا تراجع في النتائج وبعد خسارته في النهائي ضد الترجي لعب مباراة في البطولة العربية ضد الوصل ألأمارتي وخسر الأهلي في هذه المباراة وشهد خروجه من البطولة العربية، وفي اخر مباراة له في الدوري المصري كانت ضد المقاولون العرب ونجح لاعبي المقاولون في الفوز علي الأهلي بنتيجة 1\0 ، وتبقي للأهلي 8 مباريات مؤجلة من ضمنهم مباراة بتروجيت التي تقام يوم السبت القادم ويملك الأهلي حتي الآن 11 نقطة ويمتلك المركز الأخير في الدوري المصري.

ويدخل بتروجيت ضد الأهلي وهو يمتلك 15 نقطة لعب بتروجيت 15 مباراة فاز في اثنين فقط وتعادل في 9 مباريات وهو في المركز الرابع عشر، ويدخل فريق بتروجيت مباراة الأهلي وهو يسعى ألي الفوز للخروج من منطقة الخطر الذي يفرق عنها بنقطتين فقط.

موعد مباراة بتروجيت ضد الاهلي