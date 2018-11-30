بتروجيت ضد الأهلي .. قائمة الأهلي وموعد المباراة والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيللاً على بتروجيت على استاد السويس الجديد في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز، ويحتل النادي الأهلي المركز ال18 والأخير في بطولة الدوري ذلك بسبب تأجير الكثير من المباريات للأهلى لانشغاله في الفترة الماضية ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي وصل فيها الأهلي للنهائي ولكن لم يحالفه الحظ في الفوز بالبطولة، ويسعى الأهلي في هذه المباراة للفوز والاقتراب أكثر إلى مقدمة الجدول، الأهلى لعب 7 مباريات في الدوري لحد الآن فاز في ثلاث منها وتعادل في اثنتين وخسر في اثنتين أمام الاتحاد والمقاولون، وأحرز 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

على الجانب الاخر بتروجيت يحتل المركز 15 برصيد 15 نقطة وهذا مركز لا يليق أيضا بالنادي البترولي العريق، حيث لعب بتروجيت 15 مباراة فاز في اثنين منها فقط وتعادل في 9 وخسر في أربع لقاءات، أحرز بتروجيت خلال هذا الموسم 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً في 15 مباراة.

قائمة الأهلي لمباراة بتروجيت المؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز:

أعلن محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي لمباراة يوم غد أمام بتروجيت وضاء القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف وباسم علي ومحمد هاني.

الوسط: كريم وليد “نيدفيد” وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان وأحمد حمدي..

الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو.

موعد مباراة بتروجيت ضد الأهلي المؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز:

ومن المقرر أن يكون يوم غد موعداً للقاء بتروجيت ضد الأهلي المؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز على أرض ملعب السويس الجديد، المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بتروجيت ضد الأهلي:

وتذاع المباراة على شاشة أون سبورت المالك الحصري لحقوق إذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز بجانب النايل سبورت الفضائية.