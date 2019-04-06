بايرن ميونخ ضد دورتموند..بايرن ميونيخ يكتسح دورتموند بخماسية نظيفة وينتزع منه صدارة الدوري

بايرن ميونيخ ضد دورتموند،في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني حقق نادي بايرن ميونيخ فوزا كبيرا على ضيفه بروسيا دورتموند في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أليانز أرينا،دخل النادي البافاري المباراة بقوة كبيرة،وفي الدقيقة العاشرة سجل ماتيس هوملز الهدف الأول للبايرن،وواصل بايرن على نفس الأداء لينجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مضاعفة النتيجة للفريق في الدقيقة السابعة عشرة.

البايرن ظل مسيطرا على مجريات المباراة وفي الدقيقة الواحدة والأربعين سجل خافي مارتينز الهدف الثالث للفريق البافاري وبعد هدف مارتينز بدقيقتين سجل سيرجي غنابري الهدف الرابع للبايرن.

في الشوط الثاني من المباراة لم تتغير الأمور كثيرا البايرن مسيطر تماما ودورتموند محاصر في مناطقه،البايرن كاد أن يزيد الغلة في عديد الهجمات لكن لم يكتب لها النجاح، وقبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقة واحدة عاد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

وقد إنتهت المباراة بفوز بايرن ميونيخ بخمسة أهداف دون رد،وبهذا الفوز إنتزع بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني من دورتموند،وبات يتصدر الدوري برصيد أربع وستين نقطة بفارق نقطة واحدة عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

المباريات القدمة لبايرن ميونيخ في الدوري.