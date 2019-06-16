بالفيديو خطوات التسجيل بموقع تذكرتي لشراء تذاكر حضور مباريات أمم أفريقيا 2019

خطوات التسجيل بموقع تذكرتي، بعد أن أطلق اتحاد الكرة المصرية طريقة جديدة لحجز تذاكر حضور مباريات كأس أمم أفريقيا فكان لزاماً علينا توضيح خطوات الشراء من موقع تذكرتي لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر لها أن تبدأ في الفترة من 21 يونيو حتى 9 يوليو القادم.

خطوات التسجيل بموقع تذكرتي

خطوات التسجيل بالتفصيل

الدخول على موقع تذكرتي لحجز تذاكر أي من مباريات كأس أمم أفريقيا.

إدخال البيانات بشكل صحيح.

الرقم القومي قم بملء الخانة المخصصة لكتابة أرقام الرقم القومي.

قم بكتابة رقم هاتف محمول.

انتظر الرقم التعريفي الذي سيصلك على الهاتف المحمول التابع لك.

قم بإدخال الرقم في المكان المخصص في الموقع والضغط على تسجيل.

قم بتصفح الموقع والعثور على التذاكر التي ترغب في شراؤها.

بعد حجز التذاكر توجه إلى أقرف فرع من فروع بيع التذاكر .

قم بإعطاء موزع التذاكر رقم الحجز واستلم تذكرتك بعد دفع ثمنها.

إجراءات حجز تذكرتي

سيطلب منك الموقع رفع صورة من بطاقة الرقم القومي للتأكد من هوية مشتري البطاقات، وبعد الدفع لثمن التذكرة بطريقة إلكترونية سيقوم الموقع بإرسال كود تأكيد الحجز وعدد التذاكر إن كنت رب أسرة وأردت اصطحاب أطفالك، نوه اتحاد كرة القدم بعدم بيع التذاكر سوى لمن قام بشراؤها من خلال موقع تذكرتي.

لماذا موقع تذكرتي

تذكرتي هو موقع يضاهي المواقع العالمية لبيع تذاكر مشاهدة المباريات المختلفة وهو نظام معمول به في جميع الدول المتقدمة، كما يوفر الشراء أون لاين معدل أمان أعلى حيث المشتريين للتذاكر شخصيات حقيقية ومعروفة ولا مجال للجمهور الخارج عن حدود التشجيع، تضمن عدم التلاعب وبيع التذاكر بأسعار أعلى من قيمتها، لكل فرد عدد محدود من تذاكر مشاهدة المباريات.

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