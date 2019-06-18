بالصور ... وزير الشباب والرياضة يتفقد إستاد الإسماعيلية

تقفد صباح اليوم السيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية إستاد الإسماعيلية، للوقوف على مدى جاهزيته لإستقبال العرس الإفريقى كأس الامم الإفريقية مصر 2019 والتى من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة القدمة 21 يونية وتستمر حتى 19 يوليو 2019 .

وكان فى إستقبالهم كلاً من الأستاذ /سامى عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية، والذى شرح للوفد أن الإسماعيلية أصبحت جاهزة بنسبة تتخطى الــــــ98 % لإستقبال هذا الحدث الضخم المقام على أرض مصر بشكل عام ومحافظة الإسماعيلية بشكل خاص .

وتفقدوا خلال هذه الزيارة التى كانت فى وقت مبكر من صباح اليوم، كافة الإستعدادات لإستضافة الإسماعيلية المجموعة السادسة من البطولة الأفريقية ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير لإستاد الإسماعيلية ورفع الكفاءة للمنشآت الرياضية وملاعب التدريب وغرف خلع الملابس وغرف الإعلام، وقاموا بزيارة كل شئ فى إستاد الإسماعيلية وأبدوا إرتياح شديد لمدى جاهزية إستاد الإسماعيلية وأنه أصبح جاهز لإستقبال مباريات البطولة الإفريقية .

ثم واصل وزير الشباب والرياضة جولته فى محافظة الإسماعيلية وقام بجولة فى الفنادق للوقوف على جاهزيتها لإستقبال الوفود الإفريقية والعربية المقرر وصولها خلال ساعات .

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