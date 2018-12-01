بالصور جدول ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الاهلى علي بتروجيت

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز صعب على نادي بتروجيت في المباراة التي أقيمت مساء اليوم علي ملعب السويس، وهي مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتمكن المارد الأحمر من خطف هدف مبكر أحرزه اللاعب احمد الشيخ في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، وانتهت المباراة بهذه النتيجة، ليصعد بذلك النادي الأهلي للمركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

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وتوقف رصيد بتروجيت بعد الهزيمة عند 15 نقطة في المركز 15، بينما يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب برصيد 32 نقطة، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة .

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم

واليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلى على بتروجت، ومركز الأهلي في جدول الدوري بعد الفوز على بتروجت ما في الصورة التالية.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي له 8 مؤجلات و لعب فقط 8 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم وذلك بسبب المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية العربية أبطال “البطولة العربية”، وخسر الأهلي اللقب الإفريقي لصالح الترجي، كما ودع البطولة العربية من دور الـ 16 أمام نادي الوصل الاماراتي.

ويعد فوز الأهلي اليوم على بتروجت هو الفوز الأول للمارد الأحمر في الدوري المصري منذ 3 شهور، حيث خسر الاهلي اخر لقائين له في الدوري قبل هذه المباراة، خسر أمام الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.