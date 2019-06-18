بالتردد: القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 نايل سات وعرب سات وهوت بيرد

يترقب جميع عشاق الساحرة المستديرة الحدث الإفريقي الكبير، مع انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تنظمها مصر وتستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى يوم 19 يوليو المقبل، وذلك ما دفع البعض للبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 نايل سات عرب سات وهوت بيرد والعديد من الأقمار الصناعية المختلفة، لذلك سنوفر لكم قائمة بجميع القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لأمم إفريقيا مجانا.
ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية عدد 24 منتخباً من القارة السمراء وذلك حسب النظام الجديد الذي حدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما كان النظام القديم يسمح بمشاركة عدد 16 منتخباً فقط من القارة، وذلك أعطى فرصة لمنتخبات عدة للمشاركة في البطولة.
القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019
من القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا على نايل سات “قناة تايم سبورت” والتي انطلقت منذ فترة قصيرة وأعلنت أنها ستذيع مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا بدون تشفير على البث الأرضي لها، وقد ذكرنا على نجوم مصرية طريقة استقبال التردد والبث الأرضي الرقمي لقناة تايم سبورت.
إليكم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، وسيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا
إليكم جدول يحتوي على قائمة كبيرة من تردد قنوات مفتوحة تذيع أمم إفريقيا مجانا على عرب سات, هوت بيرد, استرا وجميع الأقمار الصناعية.
|القناة
|التردد
|قناة التشاد
|القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
|قناة بين سبورت الفرنسية
|قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
|تردد قناة ديكال بلوس
|DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
|تردد قناة اورتيم ORTM
|Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
|Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
|تردد قناة اورتب ORTB
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا
|EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
|تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا
|Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2
|EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
|تردد قناة Eurosport 2
|Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
|تردد قناة سبورت بلوس SPORT +
|Astra 19E – 12402 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى
|Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 بول
|EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
|تردد قناة اورانج سبورت بول
|Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
|تردد قناة UBC TV Uganda
|Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
|تردد قناة RTS1
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
|Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
|Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
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