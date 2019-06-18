بالتردد: القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 نايل سات وعرب سات وهوت بيرد

يترقب جميع عشاق الساحرة المستديرة الحدث الإفريقي الكبير، مع انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تنظمها مصر وتستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى يوم 19 يوليو المقبل، وذلك ما دفع البعض للبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 نايل سات عرب سات وهوت بيرد والعديد من الأقمار الصناعية المختلفة، لذلك سنوفر لكم قائمة بجميع القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لأمم إفريقيا مجانا.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية عدد 24 منتخباً من القارة السمراء وذلك حسب النظام الجديد الذي حدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما كان النظام القديم يسمح بمشاركة عدد 16 منتخباً فقط من القارة، وذلك أعطى فرصة لمنتخبات عدة للمشاركة في البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019

من القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا على نايل سات “قناة تايم سبورت” والتي انطلقت منذ فترة قصيرة وأعلنت أنها ستذيع مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا بدون تشفير على البث الأرضي لها، وقد ذكرنا على نجوم مصرية طريقة استقبال التردد والبث الأرضي الرقمي لقناة تايم سبورت.

إليكم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، وسيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا

إليكم جدول يحتوي على قائمة كبيرة من تردد قنوات مفتوحة تذيع أمم إفريقيا مجانا على عرب سات, هوت بيرد, استرا وجميع الأقمار الصناعية.

القناة التردد قناة التشاد القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة اورتيم ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

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