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بالتردد: القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 نايل سات وعرب سات وهوت بيرد

كتب سالم يوسففي آخر تحديث
بالتردد: القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 نايل سات وعرب سات وهوت بيرد
القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا مجانا

يترقب جميع عشاق الساحرة المستديرة الحدث الإفريقي الكبير، مع انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تنظمها مصر وتستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى يوم 19 يوليو المقبل، وذلك ما دفع البعض للبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 نايل سات عرب سات وهوت بيرد والعديد من الأقمار الصناعية المختلفة، لذلك سنوفر لكم قائمة بجميع القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لأمم إفريقيا مجانا.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية عدد 24 منتخباً من القارة السمراء وذلك حسب النظام الجديد الذي حدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما كان النظام القديم يسمح بمشاركة عدد 16 منتخباً فقط من القارة، وذلك أعطى فرصة لمنتخبات عدة للمشاركة في البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019

من القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا على نايل سات “قناة تايم سبورت” والتي انطلقت منذ فترة قصيرة وأعلنت أنها ستذيع مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا بدون تشفير على البث الأرضي لها، وقد ذكرنا على نجوم مصرية طريقة استقبال التردد والبث الأرضي الرقمي لقناة تايم سبورت.

إليكم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، وسيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا

إليكم جدول يحتوي على قائمة كبيرة من تردد قنوات مفتوحة تذيع أمم إفريقيا مجانا على عرب سات, هوت بيرد, استرا وجميع الأقمار الصناعية.

القناة التردد
قناة التشاد  القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
قناة بين سبورت الفرنسية قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
تردد قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
تردد قناة اورتيم ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
  تردد قناة اورتب  ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
 تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
 تردد قناة سبورت بلوس  SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
تردد قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
 تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

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عن الكاتب

سالم يوسف

أعمل في التحرير الإلكتروني منذ 10 سنوات تقريباً وحتى الآن، وأحب الكتابة في جميع الأخبار باستثناء أخبار الفن، عملت في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث خاصة الرياضية على مستوى مصر والعالم العربي وأومن جداً بمقولة: الظروف والمحن تأتي لتعلمك كيف تستمر الحياه.

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