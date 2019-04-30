اياكس يصنع التاريخ ويهزم توتنهام ويضع قدماً فى نهائى دورى ابطال اوروبا

حقق نادى اياكس الهولندي فوزا هاما على مضيفه توتنهام الانجليزى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب لنصف نهائي دورى أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب توتنهام بالعاصمة الانجليزية لندن،واستطاع اياكس تحقيق المفاجأة بعد الفوز على ريال مدريد ويوفنتوس من قبل فى دور ثمن النهائى ونصف النهائى لدوري الأبطال .

احرز هدف اياكس فان دي بيك فى الدقيقة 15 بعد تمريره رائعة من حكيم زياش لينفرد بالمرمى ويسجل هدف الفوز.

أحداث مباراة توتنهام واياكس

بدأت المباراة حماسية بين الفريقين الى ان استطاع اياكس السيطرة على وسط الملعب.

فى الدقيقة 5 سدد فان دي بايك لاعب اياكس كرة قوية ولكنها بعيدة عن المرمى .

استمرت المباراة فى سيطرة شبه تامة للفريق الهولندي على منتصف الملعب .

فى الدقيقة 15 وصلت الكرة الى حكيم زياش على خط منطقة الجزاء أرسلها الى فان دي بيك، وسددها على يمين حارس توتنهام ليحرز الهدف الاول .

حاول توتنهام البحث عن هدف التعادل ولكن دفاع اياكس كان يشكل سداً منيعاً لجميع هجمات الفريق الانجليزى.

إصابة اللاعبين توبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين نتيجة التدخل مع حارس مرمى اياكس ينتج عنها خروج فيرتونخين من الملعب ليسبب صدمة كبيرة لجماهير توتنهام ويدخل بدلاً منه موسى سيسوكو فى وسط الملعب.

ينتهى الشوط الاول بتقدم اياكس بهدف دون رد.

بدا الشوط الثانى حماسي وقوى من جانب فريق توتنهام وخاصة مع الضغط الجماهيري الكبير الذى ملاء استاد توتنهام.

استعاد اياكس السيطرة على وسط الملعب وسدد لاعبيه اكثر من كرة قوية على مرمى توتنهام ولكن خارج المرمى.

فى الدقيقة 77 كاد لاعب اياكس نيريس ان يسجل الهدف الثانى لفريقه بعد تسديد كرة قوية اصطدمت بالقائم.

استمر اللقاء بتبادل السيطرة على وسط الملعب بين الفريقين لينتهى اللقاء بفوز اياكس بهدف نظيف دون رد.

مباراة العودة بين الفريقين

سوف تقام مباراة العودة بين اياكس وتوتنهام يوم 8 مايو المقبل فى امستردام على ملعب “يوهان كرويف أرينا”.

← إقرأ أيضاً: