الهلال يواجه الإتفاق.. تعرف على التشكيل المتوقع للزعيم السعودي

الهلال يواجه الإتفاق،في ذهاب مباريات الربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، سيحل الهلال ضيفا ثقيلا على الإتحاد في المباراة التي ستقام بينهما اليوم الإثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام،وسيحاول الهلال محو آثار هزيمته أمام فريق النصر في الدوري الأسبوع الماضي التي فقد بسببها صدارة الدوري السعودي للمحترفين،ولم يفز نادي الإتفاق في آخر خمس مباريات له في الدوري سوى مرة وحيدة ،في حين يعتبر الهلال مرشحا فوق العادة للفوز بهذه البطوبة

ومن المتوقع أن يلعب نادي الهلال بهذه التشكيلة:

عبدالله المعيوفن ياسر الشهراني ، محمد جحفلي ، على ال بليهي ، حسن كادش، محمد كنو ، جوفينكو ، ديجينك. كاريلو ، سالم الدوسري ، سوريانو.

وستنقل المباراة على قناتي دوري بلس 1 والقناة الرياضية السعودبة 1

وستطلق المباراة في الثالثة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت غرينيتش الخماسة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام

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جدول خمس مباريات مقبلة للزعيم.