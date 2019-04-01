الهلال يفوز على الإتفاق بثلاثة أهداف لهدفين ويعبر إلى النصف النهائي

الهلال يفوز على الإتفاق،في دوري الربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين تخطى نادي الهلال مضيفه الإتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والتشويق،الإتفاق كانو السباقين إلى التسجيل في الدقيقة الثامنة والعشرين عن طريق الاعب محمد الكويكبي،وحاول الهلال عدة مرات معادلة النتيجة في الشوط الأول لكن الحظ عاند لاعبيه لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الإتفاق بهدف نظيف.

في الشوط من المباراة عاد الهلال أكثر قوة وإستطاع الاعب محمد الشلهوب تعديل النتيجة للزعيم في الدقيقة الخامسة والستين من عمر اللقاء،لكن الإتفاق عاد للتقدم من جديد في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق،لكن محمد الجحفلي أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية،وفي الشوط الإضافي الأول أهدر سالم الدوسري فرصة التقدم لفريقه بعد إنفراده بحارس المرمى وكاد جيوفينكو يحرز هدف التقدم بعد عرضية متقنة من سوريانو لكن تسديدته إصدمت بالعارضة،وفي الدقيقة مائة وخمس إستطاع الاعب أندريه كاريو التقدم لفريقه بعد هجمة قوية من لاعبي الأهلي على مرمى الإتفاق،وسجل الإتفاق هدفا في الثواني الأخيرة لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفار ليتنهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدفين ويعبر إلى نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشرفين.

وقد رافق الهلال كل من نادي النصر بعد فوزه على الجيل بأربعة أهداف لصفر،ورافقه أيضا نادي الإتحاد بعد فوزه على الباطن بأربعة أهداف لثلاثة فيما ستكتمل أضلاع المربع الذهبي غدا في إنتظار من سيفوز من مباراة التعاون والوحدة.

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