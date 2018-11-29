“النني” يصنع ويتألق فى فوز “الأرسنال” علي “فورسكلا بولتافا” ويعتلي قمة المجموعة بكل جدارة

فى بطولة “الدوري الأوربي” فاز فريق “أرسنال” على فريق “فوسكلا بولتافا” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فى المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الخامسة من البطولة الاوربية، ورفع فريق “أرسنال” رصيده إلي ثلاثة عشر نقطة فى المركز الأول بكل جدارة وإستحقاق، بعدم تلقي اى هزيمة فى المجموعة، وظل فريق “فورسكلا بولتافا” برصيد ثلاثة نقاط فقط فى المركز الثالث بالمجموعة.

وعلى نفس المستوي من المجموعة فاز فريق “سبورتنج لشبونة” البرتغالي بنتيجة عريضه جداً على فريق “كاراباج” بستة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلي عشرة نقاط فى المركز الثاني خلف فريق “الأرسنال”.

وشهدت المباراة تألق اللأعب المصري “محمد النني” وصناعته للهدف الثالث “الذي أحرزه اللأعب “ويلوك” من تمريرة طويلة إستلمها اللأعب “ويلوك” وسددها من خارج منطقة العمليات ليسجل الهدف “الثالث” لفريق “الأرسنال”.

بينما أحرز الهدف الأول للفريق اللأعب “سميث روي”، فى الدقيقة الحادية عشر من زمن المباراة، عندما تبادل فريق “ارسنال” الكرات فى منتصف الملعب ليمرر اللأعب “أرون رمزي” الكرة إلي اللأعب “ويلوك” ليمررها بدوره إلي اللأعب الصاعد “سميث روي” محرزاً الهدف الأول للفريق.

بنما أحرز الهدف الثاني لفريق “الأرسنال” اللأعب المتألق “أرون رمسي”، بعدما تحصل على ضربة جزاء،ليتصدي لها بنفسه وبسددها بكل قوة، لتعانق الكرة الشباك محرز الهدف الثاني لفريق “الجانرز”.

هذا وقد قدم اللأعب “محمد النني” مباراة مثالية، حيث مرر وصنع، وأضاف حيوية إلي خط وسط فريق “الأرسنال”.