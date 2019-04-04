النصر ضد الرائد..النصر يكتسح الرائد بخماسية نظيفة ويعزز صدارته للدوري

النصر ضد الرائد،في الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حقق النصر فوازا عريضا على الرائد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الملك عبدالله ببريدة،النصر تقدم بعد دقيقتين من إنطلاقة المباراة عن طريق مهاجمه عبدالرزاق حمدالله برأسية خادعت حارس مرمى الرائد،واصل النصر سيطرته على مجريات اللعب وفي الدقيقة الثامنة سجل البرازيلي بيتروس ماتيوس الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من النيجيري أحمد موسى.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين من المباراة سجل لاعب الرائد هدفا في مرمى فريقه بعد هجمة مشتركة بين أحمد موسى وعبدالرزاق حمدالله،وقبل النهاية بسبع دقائق عاد حمدالله ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه لينتهي الشوط الاول بتقدم النصر برباعية بيضاء.

في الشوط الثاني من المباراة واصل النصر نفس الأداء وبعد ربع ساعة من إنطلاقة الشوط الثاني عاد عبدالرزاق حمدالله ليسجل الهاتريك ليصبح مجموع اأهداف النصر خمسة.

وفي الدقيقة الثامنة والستين من اللقاء تم طرد لاعب الرائد خالد صالح الشهري،الدقائق العشرين المتبقية من المباراة لم تشهد الكثير النصر ظل متفوقا إلى أن اعلن الحكم الغامبي غاساما نهاية المباراة بفوز النصر بخمسة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز عزز النصر صدارته للدوري برصيد واحد وستين نقطة بفارق أربع نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني،فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة الواحدة والثلاثين في المركز العاشر.

ويتصدر قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله ب25 هدف.

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