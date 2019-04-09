النادي الأهلي يسلّط غرامة مالية على لاعبيه قيمتها 200 ألف جنيه

كشفت صحيفة تونسية عن الغرامة المالية التي سلّطها سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على لاعبي الأهلي، عقب هزيمتهم، أمام صان داونز الجنوب إفريقي، بخمسة أهداف دون ردّ، في مباراة ذهاب الدور الربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا.

وأكدت صحيفة “الصريح” التونسية، اليوم الثلاثاء، أنّ إدارة النادي الأهلي قررت تسليط غرامة على كل لاعب قيمتها 200 ألف جنيه مصري. وتأتي هذه الغرامة الكبيرة بعد الهزيمة الثقيلة التي أضعفت من حظوظ الفريق في المرور إلى الدور النصف النهائي، بالرغم من أنه يسعى إلى استعادة بطولة أبطال إفريقيا، وهي التي غابت عن خزينة الأهلي منذ 2013.

ونادت جماهير النادي الأهلي بمحاسبة المتسبّبين في الهزيمة المذلّة الفريق الذي لم يتعوّد على تقبّل مثل هذه الهزائم، بهذا العدد من الأهداف. وتوجّهت الاتهامات إلى اللاعبين، والفنّي الذي لم يدرس جيدًا المنافس، ولم يعدّ لاعبيه لفريق يلعب أمام جمهوره، ويملك لاعبوه مهارات فنية وبدنية عالية.

وجاءت هذه الغرامة من الجهاز الإداري للنادي الأهلي لامتصاص غضب الجماهير، والتركيز على مبارة الإياب، والعمل على تحقيق إنجاز حقيقيّ، وباهر، والترشح إلى الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

هل يستعيد الأهلي بطولة إفريقيا؟

آخر بطولة للنادي الأهلي كان تحصل عليها في 2013، عندما فاز على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بعد تعادل في بريتوريا (1/1)، وفوزه في القاهرة، بملعب المقاولون، (0/2).

وكان الأهلي المصري خسر بعد ذلك نهائيين إفريقيين، عامي 2017 و2018 ضد كل من الوداد البيضاوي المغربي، والترجي الرياضي التونسي.

ولئن قدم اللاعبون اعتذاراتهم للجهاز الإداري للنادي الأهلي، وعلى رأسه الرئيس محمود الخطيب، فإنهم مطالبون بالتركيز جيدًا، وخاصة على المستوى الذهني، والعمل على تجاوز الخمسة أهداف، ففي خلال تسعين دقيقة، كل شيء يبقى ممكنًا، فليس هناك مستحيل، طالما أنّ هناك سعيًا حقيقيًا، وعملًا مدروسًا، والتفافًا من الجميع، حول اللاعبين، بهدف تحقيق ما يصبو إليه جمهور النادي الأهلي، الذي يتعدّى حدود مصر.

يذكر أنّ لقاء الإياب، ضد صان داونز الجنوب إفريقي، سيجرى يوم السبت القادم، 13 أبريل 2019، بملعب الإسكندرية، على الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش، 18.00 بتوقيت مصر، وستبث مباشرة على قناة بين سبورت HD1.

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