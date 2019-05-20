الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تدور مساء اليوم، التاسع عشر من مايو، مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، في أجواء رمضانية لتحديد من سيضع أولى أقدامه على عرش ثاني أهم كأس افريقي بعد دوري الأبطال. حيث سيسعى النادي المغربي إلى تحقيق أولى ألقابه القارية في أول نهائي يخوضه، بينما سيبحث الزمالك عن الظهر بها للمرة الثانية في سجلاته بعد سنة 2000.

توقيت مباراة الزماك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية

تدور مباراة الزمالك ونهضة بركان على الساعة العاشرة بتوقيت جرينيتش والمغرب، منتصف الليل بتوقيت مصر، الواحدة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت تونس، ليبيا والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية

قناة واحدة على قمر النايلسات ستنقل هذه المباراة، وهي القناة الأولى لبيين سبورت (Beinsport1 Hd)، وهي قناة مشفرة مدفوعة تابعة لمجموعة Bein، وسيعلق على المباراة كل من جواد بدة المعلق المغربي، ومجمد علي المعلق المصري.

ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية

بالنسبة لمباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان في النهائي، فإن أحداثها سوف تجرى في عشب الملعب البلدي الخاص بنادي نهضة بركان المغربي، وفي نفس السياق، فإن ادارة الزمالك قد طالبت من السلطات المشرفة على تنظيم اللقاء بتخصيص مدرج للجالية المصرية يكون بعيدا عن المشاكل والخطر.

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