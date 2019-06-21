المنتخب المصري يسعي لاستعادة المجد بعد فترة طويلة

تنطلق اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية على الأراضي المصرية في نسختها الثانية والثلاثون بمشاركة 24 منتخب لأول مرة بدلا من 16 منتخب،حيث يسعي الفراعنة لاستعادة المجد مرة أخري بعد غياب طويل،يريد منتخب مصر الحصول على البطولة بسبب غيابه عنها لعدة سنوات،يوجد العديد من الأسباب تقرب المنتخب المصري من الحصول عليها أهمها إقامة البطولة على الأراضي المصرية،توافد أعداد كبيرة من المشجعين للوقوف وتشجيع المنتخب في جميع مبارياته.

تقام اليوم مباراة الافتتاح بين منتخب ومصر ومنتخب زيمبابوي على ستاد القاهرة الدولي في بداية مشوار بطولة كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت المشفرة،وتايم سبورت الارضية،ويعلق على المباراة العديد من المعلقين هم فهم العتيبي_بلال أحمد علام على قناة تايم سبورت الارضية،ويعلق على قناة بي ان سبورت علي محمد علي _الكواليني،تبدأ حفل الافتتاح بالاغاني والاحتفلات وتقام في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة بعد غلق جميع أبواب الاستاد ويغني المطرب الشعبي حكيم ومعه المغني النيجيري فيمي كوتيه والمغنية الايفوارية دوبيه أغنية متجمعين قبل بداية المبارة بحوالي ساعتين لتقام المباراة بعد الاغاني في تمام الساعة العاشرة مساء.

يتوافد أعداد كبيرة من الجماهير لمؤازرةالمنتخب الوطني وتشجعيه في أول مباراة في بطولة كأس الأمم وخصوص مدرجات الدرجة الثالثة للوقوف ورا المنتخب للحصول على البطولة والفوز في جميع المباريات،حصل المنتخب الوطني على بطولة كأس الأمم 7 مرات كأكثر منتخب يحصل على البطولة يليه المنتخب الكاميروني بحصوله على البطولة 5 مرات،يريد منتخب مصر الفوز بالبطولة لتكون الثامنة في تاريخه.

صور توافد الجماهير بشكل ضخم في ملعب المباراة:

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