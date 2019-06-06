المنتخب القطري يخسر من المنتخب البرازيلي بهدفين نظيفين

خسر منتخب العنابي من راقصي السامبا في مبارة ودية جمعت بينهما صباح اليوم، وتمكن المنتخب البرازيلي من إنهاء اللقاء من شوط المباراة الأول، بهدف ريتشاليسون في الدقيقة “16” و خيسيوس في الدقيقة “24” من زمن الشوط الأول، وأهدر المنتخب العنابي فرصة تقليل فارق الأهداف أمام المنتخب البرازيلي، حيث أحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمنتخب القطري، في الوقت الضائع من الشوط الثاني، وذلك بعد الرجوع لتقنية الفار، وأهدرها لاعب المنتخب القطري” فوزي بوعلام”.

لتنتهي احداث مبارة قطر ضد البرازيل 2/0.

أحداث مهمة حول مبارة قطر والبرازيل الودية

جاءت المباراة ضمن إستعدادات المنتخبين لكوبا أمريكا 2019.

غادر نجم المنتخب البرازيلي “نيمار” المباراة في الدقيقة “20”، بعد الإصابة التي تعرض لها في قدمه اليمنى.

اول لقاء للمنتخب القطري في بطولة كوبا امريكا سيكون أمام بارغواي في “16” يونيو 2019.

أول لقاء للمنتخب البرازيلي سيكون امام بوليفيا يوم “14” يونيو 2019.

ويقع المنتخب القطري في المجموعة الثانية بجانب الأرجنتين وبارغواي وكولومبيا، بينما يقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الأولى بجانب بوليفيا وفنزويلا وبيرو.

بينما تضم المجموعة الثالثة منتخب اورجواي واليابان والاكوادور وتشيلي.

لماذا يشارك المنتخب القطري في كوبا امريكا؟

وتلقى المنتخب القطري دعوة من إتحاد امريكا الجنوبيه، من اجل المشاركة في كوبا امريكا هذا العام، ووافق المنتخب القطري على الموافقة على اللعب نظرا لعدم إرتباطة بمباريات هامة خلال هذه الفترة.

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