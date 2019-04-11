المصري ضد الزمالك..الفارس الأبيض يتأخر بهدفين مع تبقي نصف ساعة على نهاية المباراة

المصري ضد الزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز ،يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نادي المصري البورسعيدي،وعاد الفارس الأبيض بتعادل من حسنية أكادير في كأس الكونفيدرالية الإفريقية ،رغم الأداء الضيعيف الذي قدمه النادي،ويَحتم على الزمالك الفوز بهذه المباراة -خصوصا بعد أن تصدر الأهلي الترتيب بعد فوزه على مصر المقاصة يوم أمس-لإستعادة المركز الأول،حيث بات الفريق يتخلف عن الأهلي بنقطة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد سبع وخمسين نقطة مؤقتا في إنتظار نهاية مباراته ضد النادي المصري الذي يحتل المركز الرابع برصيد إثنين وأربعين نقطة.

تشكيلة نادي الزمالك:

محمود جنش، عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد، خالد بوطيب.

يذكر إلى أن نادي الزمالك لم يتذوق طعم الفوز سوى مرتين في آخر خمس مواجهات للفارس الأبيض ،في حين فاز النادي المصري البوسعيدي بأربع من أصل خمس مباريات وتعادل في واحدة.

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إنطلاق الشوط الأول من المباراة:

في الشوط الأول من المباراة دخل كلا الفريقين المباراة بقوة لكن الزمالك كان أخطر في الدقائق العشر الأولى وكاد يفتتح النتيجة من تسديدة قوية لزيزو لكنها مرت بسلام،لاعبوا المصري حاولوا التسجيل لكن قلة التركيز حرمتهم في عدة محاولات لينجح أخيرا إسلام أبوسليمة في إفتتاح النتيجة للمصري في الدقيقة الواحدة والأربعين،وإنتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم النادي المصري البوسعيدي بهدف نظيف.

في الدقائق الأولى من الشوط الثاني هاجم نادي الزمالك بحثا عن هدف التعديل لكن جرت الرياح بمالاتشته السفن،النادي المصري سجل هدفا ثانيا في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر المباراة.

ومازل نصف ساعة قبل صافرة النهاية.

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