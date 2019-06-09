الليله هولندا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019

في سهره كرويه ممتعه اليوم 9 يونيو 2019 يواجه المنتخب الهولندي نظيره البرتغالي في نهائي دوري الأمم الأوروبية في نسختها الاولي، في تمام الساعه التاسعه الا ربع وتقام المباره علي استاد دراجاو في البرتغال وبالتحديد في مدينه بورتو.

قدم المنتخب البرتغالي عروض متميزه في أدوار البطوله حتي وصل الي النهائي بعد فوزه في نصف النهائي ب 3 أهداف لهدف، علي المنتخب السويسري الذي يضم افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي من بينهم “شاكيري”في الليفربول و”تشاكا” المتواجد في الارسنال.

بينما الطواحين الهولنديه المنتخب الهولندي الذي يتواجد في خط دفاعه افضل لاعب في الدوري الانجليزي “فيرجل فان دايك” الذي تغلب علي المنتخب الانجليزي،في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والذي يضم نخبه من أفضل اللاعبين المتواجدين في فرق الدوري الانجليزي ، ولكن خسر بنتيجه 3 أهداف لهدف بعد اللجوء للوقت الإضافي.

ومن المتوقع ان يبدء المنتخب البرتغالي التشكيل في حراسه المرمي روي باتريسيو_ وفي الخط الخلفي، رافاييل جيريرو _ روبن دياس _جوزيه فونتي _نيلسون سيميدو، برشلونه وفي خط الوسط ويليام كارفاليو _ روبن نيفيس _برونو ميجيل فيرنانديز _ اما في الامام كريستيانو رونالدو، يوفنتوس _برناردو سيلفا، مانشستر سيتي _جواو فيليكس.

وفي المنتخب الهولندي يلعب بتشكيله هي الأفضل نوع ما عن المنتخب البرتغالي، حيث يلعب في حراسه المرمي لاعب نادي برشلونه : ياسبر سيليسين _ في الدفاع دالي بليند، اياكس – فيرجيل فان ديك، ليفربول – ماتياس دي ليخت، اياكس- دينزل دومفريس _ في وسط الملعب مارتن دي رون – جورجينيو فينالدوم، ليفربول – فرينكي دي يونج، أياكس _ في الهجوم ريان بابل – ممفيس ديباي – ستيفن بيرجوين

اما القناه الناقله لنهائي دوري الأمم الأوروبية، فتنقل pein sports HD1، المباراة بين هولندا و البرتغال، التي سيتولي التعليق عليها المتميز عصام الشوالي المعلق التونسي، كما سيتولي طاقم التحكيم الذي يقوده الاسباني ألبرتو أونديانو ، ويعاونه كل من روبرتو ألونسو، وخوان كارلوس يوستى خيمينيز.

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