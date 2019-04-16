تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التى ستقام فى مصر فى الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 ويشارك فى البطولة لأول مرة 24 فريق تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات تلعب مباريات المجموعات الستة فى مدن القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، ويصعد أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث فى المجموعات الستة.

ويشارك فى بطولة كأس أمم أفريقيا مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، والعديد من نجوم القارة السمراء المحترفين فى الدوريات الأوروبية المختلفة، ونعرض فى هذا التقرير اللاعبون الأعلى سعراً فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

اللاعبون الأعلى سعراً فى كأس أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي سعره 150 مليون يورو.

ساديو مانى لاعب منتخب السنغال وفريق ليفربول الإنجليزي وسعره 85 مليون يورو.

خاليدو كوليبالى لاعب منتخب السنغال ومدافع فريق نابولي الإيطالي ويبلغ سعره 70 مليون يورو.

نابي كيتا لاعب منتخب غنينا وفريق ليفربول الإنجليزي وسعره 65 مليون يورو.

رياض محرز لاعب منتخب الجزائر وفريق مانشستر سيتى الإنجليزي وسعره 60 مليون يورو.

توماس بارتى لاعب منتخب غانا وفريق اتليتكو مدريد الإسبانى وسعره 50 مليون يورو.

بيكولاس بيبى لاعب منتخب كوت ديفوار وفريق ليل الفرنسي وسعره 40 مليون يورو.

أندريه أونانا لاعب منتخب الكاميرون وفريق أياكس امستردام وسعره 35 مليون يورو.

حكيم زياش لاعب منتخب المغرب وفريق أياكس الهولندى ويبغ سعره 35 مليون يورو.

ويلفريد نديدى لاعب منتخب نيجيريا وفريق ليستر سيتى الإنجليزي ويبلغ سعره 35 مليون يورو.

ويلفريد زاها لاعب منتخب كوت ديفوار وفريق كريتسال بالاس الإنجليزي ويبلغ سعره 150 مليون يورو.

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