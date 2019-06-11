القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ايطاليا والبوسنة والهرسك في تصفيات اليورو 2020

نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة ايطاليا والبوسنة والهرسك، والتشكيل المتوقع لمباراة ايطاليا والبوسنة والهرسك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب البوسنة والهرسك اليوم الثلاثاء 11/06/2019، وذلك في الجولة الرابعة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2020.

القنوات الناقلة لمباراة ايطاليا والبوسنة والهرسك

يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات اليورو 2020،علي ملعب “جوفينتوس سينتر”، في تمام الساعة التاسعه الا ربع “8.45” بتوقيت مصر، وذلك علي قناة “بي ان سبورت 1″، وسوف يعلق عليها المُعلق “حفيظ دراجي”.

التشكيل المتوقع لمباراة ايطاليا والبوسنة والهرسك

أعلن “مانشيني” المدير الفني لمنتخب ايطاليا عن قائمة منتخب ايطاليا في اليورو 2020 وهي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما– ماتيا بيرين– سالفاتوري سيريجو– أليسيو كرانيو

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي– جيورجيو كيليني– أليسيو رومانيولي– أرماندو إيتزو– جيانلوكا مانشيني– لياندرو سبيناتزولا– كريستيانو بيتشيني– أليساندرو فلورينزي– كريستيانو بيراجي.

خط الوسط: ماركو فيراتي– جورجينيو– بريان كريستانتي– نيكولو باريلا– ستيفانو سينسي– نيكولو زانيولو.

خط الهجوم: فيدريكو بيرنارديسكي– فيدريكو كييزا– ستيفان الشعراوي– فيتشينزو جريفو– شيرو إيموبيلي– مويس كين– كيفن لاسانيا– ليوناردو بافوليتي– ماتيو بوليتانو– فابيو كوالياريلا.

تذكر أن المنتخب الايطالي حقق فوزاً علي نظيرة المنتخب اليوناني في بثلاثة أهداف نظيفة في شباك الحارس اليوناني، حيث استطاع تسجيل الثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراه، ويحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط.

علي الجانب الأخر فقد لعب منتخب البوسنة والهرسك ثلاث مباريات، فاز مباراة، وخسر مباراة، وتعادل مباراة، حيث يحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط.

يسعي منتخب ايطاليا بقوة الي مواصلة العروض الجيدة، وذلك في مواجهة منتخب البوسنة والهرسك اليوم الثلاثاء، حيث يدرك ايطاليا قوة منتخب البوسنة والهرسك.

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