القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة اسبانيا والسويد في تصفيات يورو 2020

نقدم القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة اسبانيا والسويد في تصفيات الأمم الأوروبية 2020، حيث يبحث الكثير عن موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع، ولذلك سوف نعرض لكم القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة اسبانيا والسويد وكل ما ذكرناه.

يواجه المنتخب الاسباني نظيره المنتخب السويدي، في مباراة من العيار الثقيل اليوم الاثنين الموافق 10/6/2019، ويفتح ملعب “سانتياجو برنابيو” أبوابه لاستقبال هذه المباراة التي تمتلئ بالاثارة والتشويق والمتعة، وسوف يحكم هذة المباراة الحكم الإسكتلندي “ويليام كولوم“، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا والسويد

هناك قناة واحدة وهي التي تنقل جميع مبارايات دوري الأمم الأوروبية 2020، وهي قناة 1 beIN SPORTS HD، وسوف يُعلق عليها المعلق الشهير “عصام الشوالي”.

التشكيل المتوقع لمباراة اسبانيا والسويد

يستعد “انريكي” المدير الفني لمنتخب اسبانيا بفريقه كاملاً بدون اصابات أو ايقاف، وتكون جميع اسلحتة جاهزة لمواجهة نظيرة السويد; واصطياد الثلاث نقاط منه.

سوف يلعب “انريكي” بنفس التشكيل الذي يلعب به في كل مباراة، حيث سيتواجد في خط الدفاع سيرخيو راموس بجانب هيرموسو، أمام في خط الهجوم سوف يعتمد على الثلاثي ماركو أسينسيو وإيسكو وألفارو موراتا.

تشكيل 4-3-3

حراسة المرمي: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: جوردي ألبا – سيرخيو راموس – ماريو هيرموسو – خيسوس نافاس.

خط الوسط: داني سيبايوس – سيرجيو بوسكيتس – داني باريخو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو – ألفارو موراتا – إيسكو.

وعلي المقابل سوف يكون جميع لاعبين المنتخب السويدي جاهزين للمباراة، سوف يلعب مدرب المنتخب السويدي “يانه أندرسون” بنفس طريقته المعتادة التي يلعب بها في كل مباراة أيضاً، في قلب الدفاع سوف يدفع بونتوس يانسون بجانب فيليب هيلاندير، وسوف يقود خط الهجوم الفريق الثنائي روبن كوايسون، ماركوس بيرج.

تشكيل 4-4-2

حراسة المرمي: روبن أولسن.

خط الدفاع: ميكائيل لوستيج – بونتوس يانسون – فيليب هيلاندير – لودفيج أوجوستينسون.

خط الوسط: فيكتوركلايسون – كريستوفر أولسون ألبين إكدال – إيميل فورسبرج.

خط الهجوم: روبن كوايسون – ماركوس بيرج.

وبذلك قد نكون وضحنا لكم القنوات الناقلة لمباراة السويد واسبانيا، التشكيلة المتوقعة لمباراة اسبانيا والسويد.

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