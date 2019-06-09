القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وهولندا في نهائي الأمم الأوروبية

نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا بعدما صعدا من الدور نصف النهائي، حيث يواجه منتخب البرتغال مع منتخب هولندا اليوم الأحد، الموافق 09/06 بنهائي دوري الأمم الأوروبية، وذلك في ملعب “الدراجاو” بمدينة بورتو بالبرتغال.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا والبرتغال

تبدأ مباراة البرتغال وهولندا اليوم في تمام الساعة “8.45” بتوقيت مصر، “9.45” بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال ضد هولندا هو 4-3-3

حراسة المرمي: روي باتريسيو

خط الدفاع: رافاييل جيريرو – روبن دياس – جوزيه فونتي – نيلسون سيميدو

خط الوسط: ويليام كارفاليو – روبن نيفيس – برونو ميجيل فيرنانديز

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – برناردو سيلفا – جواو فيليكس

التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا

التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا ضد البرتغال هو 4-3-3

حراسة المرمي: ياسبر سيليسين

خط الدفاع: دالي بليند – فيرجيل فان دايك – ماتياس دي ليخت – دينزل دومفريس

خط الوسط: مارتن دي رون – جورجينيو فينالدوم – فرينكي دي يونج

خط الهجوم: ريان بابل – ممفيس ديباي – ستيفن بيرجوين

اصابات منتخبي البرتغال وهولندا

اصيب مدافع منتخب البرتغال المميز “بيبي” سوف يغيب عن مباراة اليوم ضد هولندا; وذلك بسبب كسر في الكتف، وحدث هذا الكسر في مباراة نصف النهائي التي اقيمت بين منتخب البرتغال ومنتخب سويسرا، وسوف يدفع المدرب فرناندو سانتوس بالثنائى روبن دياس وجوزيه فونتى فى قلب الدفاع.

سوف يكون منتخب هولندا كامل العدد اليوم في مواجهة منتخب البرتغال، وسوف يدخل موقعة اليوم بدون اصابات، وهذة تعطيه الأفضلية في الفوز بمباراة اليوم.

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