القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوى في مباراة افتتاح كاس أمم أفريقيا 2019

نقدم لجميع محبي المنتخب الوطني جميع القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوى بالترددات الخاصة بها علي جميع الأقمار الصناعية حيث يمكن ضبط التردد الخاص بالقنوات التي تذيع ماتش مصر وزيمبابوي الآن بكل سهولة من اجل مشاهدة مباراة افتتاح كاس أمم أفريقيا 2019 بشكل مجاني وبدون انقطاع ولا تشويش، حيث ستنطلق المباراة بين ” مـنـتـخـب مـصـر × مـنـتـخـب زيـمبـابـوي ” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي استاد القاهرة الدولي، والذي سوف يحضر فيه الألف من المشجعين المحبة للمنتخب الفراعنة حيث استطاع الألف من المواطنين الدخول علي موقع تذكرتي tazkarti تسجيل الدخول من اجل شراء تذاكر مباريات أمم أفريقيا أون لاين للحصول علي بطاقة المشجع من اجل العبور من بوابات الملعب التي ستقام عليه المباراة التي ينتظرها الملايين من محبي محمد صلاح في مصر وغيرهم من اللاعبين، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للقاء المرتقب فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوى

بخصوص القنوات التي ستبث ماتش مصر مجانا على القمر الصناعي نايل سات أبرزها هو تردد قناة تايم سبورت Time Sport على النايل سات حيث يمكن ضبط تردد قناة time sport من خلال الرابط السابق، حيث ستغطي القناة المصرية الرياضية جميع الأحداث الخاصة بالمباراة قبلها بساعتين وسوف تنقل جميع الأخبار لجميع الجماهير المصرية حتي يستطيعوا مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي مباشرة ومن بين القنوات المجانية المفتوحة الموضحة لكم علي النحو التالي.

✅ SNRT Laayoun HD

ARABSAT 30.5°E 12562 H 3395

🎤 تـعـلـيـق الـمـغـربــي

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✅ Programe Nacional HD 📺

AlcomSat 24.8°W-12240 H 30000

🎤 تـعـلـيـق الـجـزائـري

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✅ Programe Nacional SD 📺

Nilesat 7°W-11680 H 27500

Ses 22°W -12674 H 20255

🎤 تـعـلـيـق الـجـزائـري

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✅ El Mouritaniya 2 📺

Es’hailSat | Badr – 26°E 12563 V 27500

🎤 تـعـلـيـق الـعـربـي الـمـوريـتـانـي | تـعـلـيـق Canal + Africc

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✅ TM 2 Mali TNT 📺

Intelsat 31°W 12334 V 6428

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

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✅ ORTM Mali TNT 📺

Intelsat 31°W 12334 V 6428

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

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✅ AFA SPORTS 📺

Bader 26°E 10970 V 27500

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

—-

✅ SOFA TV 📺

Bader 26°E 10970 V 27500

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

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✅ Capital TV 📺

Bader 26°E 10970 V 27500

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

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القنوات التى تذيع مباراة مصر القادمة ضد زيمبابوي

✅ Tele Congo 📺

Hotbird 13°E 11623 V 27500

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

✔ نـاقـلـة و عـنـد بـدايـة الـمـبـاراة شـاشـة سـوداء

—

✅ ORTB Benin 📺

Eutelsat 9°E 11881 V 27500

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

✔ نـاقـلـة و عـنـد بـدايـة الـمـبـاراة شـاشـة سـوداء

—

✅ RTI 1 Côte d’Ivoire 📺

Eutelsat 9°E 11881 V 27500

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

✔ نـاقـلـة و عـنـد بـدايـة الـمـبـاراة شـاشـة سـوداء

—

✅TVT Togo 📺

Eutelsat 9°E 11900 H 27500

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

✔ نـاقـلـة و عـنـد بـدايـة الـمـبـاراة شـاشـة سـوداء — ✅ RTS 1 Sengal 📺

Eutelsat 9°E 11881 V 27500

Eutelsat 7°E 12604 H 30000

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

✔ نـاقـلـة و عـنـد بـدايـة الـمـبـاراة شـاشـة سـوداء

—

✅ RTB Burkina Faso 📺

Eutelsat 9°E 11900 H 27500

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

✔ نـاقـلـة و عـنـد بـدايـة الـمـبـاراة شـاشـة سـوداء

قنوات الشيرنج الناقلة لكاس الامم الافريقية

✅ Arena Sport Serbia 1 SD 📺

BulgariaSat 1.9°E 12380 H 30000

👈 Tandrberg

🎤 تـعـلـيـق الـصـربــي

نـاقـلـة 100% 🔥

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✅ IRIB Varesh 📺

Badr 26°E -12265 H 30000

👈 Biss

🎤 تـعـلـيـق الإيـرانــي

نـاقـلـة 100% 🔥

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📊 الـقـنـوات الـنـاقـلـة مـجـانـا عـبـر تقنية ميلتيستريم 📊

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✅ Arryadia HD TNT 📺

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500

Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500

🎤 تـعـلـيـق الـمـغـربــــي

نـاقـلـة 100% 🔥

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✅ Al Aoula TNT 📺

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500

Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500

🎤 تـعـلـيـق الـمـغـربــــي

نـاقـلـة 100% 🔥

—-

✅ Tamazight HD TNT 📺

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500

Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500

🎤 تـعـلـيـق الأمـازيـغـي 💎➖➖➖➖➖💎

✔ عـبـر 👈 قــمــر | Astra 19.2°E 🛰

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✅ EuroSport Spain 📺

Astra 19°E – 10758 V 22000

Astra 19°E – 10936 V 22000

Astra 19°E – 11686 V 22000

🎤 تـعـلـيـق الإسـبـانـي

نـاقـلـة 100% 🔥

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✅ beIN Sports 1 France HD 📺

Astra 19.2°E – 12168 V 29700

🎤 تـعـلـيـق الـفـرنـسـي

نـاقـلـة 100% 🔥

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✅ DAZN 1 Bar HD Germany 📺

Astra 19°E – 11798 H 27500

🎤 تـعـلـيـق الألـمـانـي

نـاقـلـة 100% 🔥

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✔ عـبـر 👈 قــمــر | Thor 0.8°W 🛰

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✅ Sport 1 Hungary 📺

Thor 0.8°W – 11766 V 28000

🎤 تـعـلـيـق الـهـنـغـاري

نـاقـلـة 100% 🔥

💎➖➖➖➖➖💎

✅ Sport 1 HD Czech 📺

Thor 0.8W 12380 V 28000

🎤 تـعـلـيـق الـتـشـيـكـي

نـاقـلـة 100% 🔥

💎➖➖➖➖➖➖💎

✔ عـبـر 👈 قــمــر | Astra 23.5°E 🛰

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✅ Fox Sport 4 HD Netherlands 📺

Astra 23.5°E – 11739 V 29900

🎤 تـعـلـيـق الـهـولانـدي

نـاقـلـة 100% 🔥

وختاما وضعنا لكم جميع القنوات التي تذيع كاس الأمم الأفريقية 2019 حيث يفضل شراء أجهزة استقبال البث الأرضي الرقمي في مصر من اجل مشاهدة جميع البطولات العربية والأفريقية بالإضافة لمشاهدة بطولة الدوري المصري الممتاز وكاس مصر وغيرها من المنافسات الكروية حيث يمكن استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضية الفضائية كما هو موضح لكم بالرابط الإلكتروني بأعلاه سقف هذا المقال، حيث نتمنى لكم مشاهدة طيبة مع كافة مباراة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

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