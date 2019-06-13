يبحث الكثير عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا اليوم، موعد مباراة مصر وتنزانيا، لذلك يقدم لكم موقعنا “نجوم مصرية” القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا، حيث يواجه منتخب مصر نظيرة منتخب تنزانيا اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019، في اولي مباراياتة الودية استعداداً لمبارايات كأس الأمم الافريقية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

يخوض اليوم منتخب مصر اولي مباراياته الودية ضد منتخب تنزانيا، في مباراة تمتلئ بالإثارة والحماس، ينتظرها كثير من مشاهدين ومتابعين مبارايات كرة القدم خاصة المصريين، حيث يفتح استاد “برج العرب” أبوابه لهذا لإستضافة مباراة مصر وتنزانيا اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لكأس أمم افريقيا 2019.

يسعي “أجيري” المدير الفني لمنتخب مصر لتجريب لاعبين جدد في منتخب مصر اليوم، منهم نبيل دونجا الذي يكون بديل لمحمد النني وطارق حامد، اللاعب عمر جانب بالظهير الأيسر، عبدالله السعيد في مركز الوسط، حيث استُبعد عبدالله السعيد الفترة الماضية عن منتخب مصر بداعي عامل السن، حيث أن سنه وصل 33 سنة.

وتُلعب المباراة علي قناة On Sport 1 وعلي قناة Time sport، بتعليق “حاتم بطيشة”، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

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بطولة كأس أمم افريقيا

تبدأ بطولة كأس افريقيا يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو، يشارك في هذة بطولة كأس أمم افريقيا 24 منتخب للمرة الأولي، حيث تُقسم هذة البطولة الي 6 مجموعات، وإليكم المنتخبات المشتركة بكأس أمم افريقيا 2019

زيمبابوي، أوغندا، مصر، الكونغو، نيجيريا، بوروندي، مدغشقر، غينيا، كينيا، السنغال، الجزائر، تنزانيا، كوت ديفوار، المغرب، جنوب أفريقيا، ناميبيا، أنجولي، مالي، تونس، موريتانيا، غينيا بيساو، غانا، الكاميرون، بنين.

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