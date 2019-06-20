القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة ضد زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية 2019

مساء اليوم سيواجه المنتخب الفراعنة نظيره المنتخب زيمبابوي في اقوي مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم، حيث يبحث الملايين من محبي الساحرة المستديرة عن ترددات القنوات الناقلة لبطولة كاس امم افريقيا 2019 التي سوف تنطلق خلال الساعات القليلة القادمة أمام المنتخب الزيمبابوي ، حيث يبحث الجماهير المصرية بشكل خاص والجمهور العربي بشكل عام عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي بشكل مجاني، حيث ستقام هذه البطولة العالمية المقامة بجمهورية مصر العربية، حيث سيقام اللقاء المرتقب بين المنتخب الفرعوني وضد زمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث سيطلق الحكم الدولي صافرة الحكم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية .

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

سوف نستعرض على حضراتكم جميع القنوات التي سوف تذيع اللقاء المرتقب بين مصر ضد ضد زمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث يحرص موقع نجوم مصرية على توفير سبل الراحة والاستمتاع بأجمل الأوقات لمتابعة جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 بشكل مجاني وحصري، وبدون اي تقطيع ولا تشويش حيث يمكنكم متابعة اللقاء على القنوات التالية .

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 3

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 2 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزمبابوي

التردد الجديد لقناة تايم سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد قناة zdf hd الألمانية على تردد 11954 بمعدل استقطاب افقي، حيث يمكنكم متابعة المباراة على القمر الصناعي استرا .

تردد قناة الرياضية المغربية الارضية على يوتلسات، من خلال التذبذب التالي 11569 بمعدل استقطاب افقي .

تردد قناة trt1 التركية على القمر التركي، من خلال الإشارة التالية 11958 بمعدل استقطاب عامودي .

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