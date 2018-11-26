القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان والتشكل المتوقع ومشاركة محمد صلاح

نقدم لكم في هذه المقالة كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان، والتي يتطلع لها عشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم، حيث يمتلك نادي ليفربول تشكيلة مميزة جدا من اللاعبين من العديد من البلاد، ومنهم النجم المصري محمد صلاح والجدير بالذكر أن المباراة المرتقبة تقام يوم 28 نوفمبر 2018، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والآن نتابع معكم كل ما يهمكم حول موعد مباراة ليفربول القادمة وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة للمباراة وبعض التفاصيل حول مكان المباراة فتابعونا.

توقيت المباراة :

8:00 م بتوقيت غرينيتش

9:00 م بتوقيت دول المغرب العربي

10:00 م بتوقيت مصر

11:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

12:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

بطاقة مباراة ليفربول القادمة :

الفريقين المناسبة موعد المباراة توقيت المباراة المعلق الحكم مكان المباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 28 نوفمبر 2018 10:00 مساء بتوقيت مصر لم يتم التحديد بعد لم يتم التحديد بعد حديقة الأمراء

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان :

beIN SPORTS HD

قنوات رياضية هامة عليك متابعتها :

التشكيل المتوقع لليفربول.

أليسون

آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أليكساندر-آرنولد

جوردان هندرسون – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان.