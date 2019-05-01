القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة نصف نهائي دوري أبطال أوربا-2019

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة،ينتظر مشجعي وعشاق نادي ليفربول وبرشلونة المباراة التي ستجمعهما الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوربا والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب “كامب نو” وستذاع المباراة عبر البث المباشر علي قناة BeinSport hd1، ويدخل الريدز للمباراة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز بخماسية نظيفة علي فريق هدرسفيلد في الدوري الانجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول للفوز بقيادة النجم المصري “محمد صلاح” من اجل تخطي عقبة البارسا في مباراة الذهاب.

وقد فاز فريق ليفربول في مباراتي ربع النهائي علي فريق بورتو البرتغالي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 علي ملعب “أنفيلد” وفي مباراة الإياب بنتيجة 4-1 وبهذه النتيجة صعد إلى مباراة نصف النهائي لمواجهة فريق برشلونة الإسباني الذي فاز أيضا علي فريق مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 علي ملعب “أولد ترافورد” وفي مباراة الإياب علي ملعب “كامب نو” والذي فاز فيه بثلاثية نظيفة ليؤكد صعوده إلي مباراة نصف النهائي واستمرار مسيرة البحث عن اللقب السادس في تاريخه.

التشكيلة المتوقعة لنادي ليفربول ضد برشلونة اليوم

ويدخل ليفربول المباراة بالتشكيلة المعتادة وبقيادة النجم المصري محمد صلاح.

في حراسة المرمى : أليسون بكير

وفي خط الدفاع : ارنولد – مانيب – فان دايك – روبيرتسون

وفي الهجوم : ماني – فرمينيو – صلاح

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة اليوم

ستنقُل مباراة ليفربول وبرشلونة عبر البث الحصري والمباشر علي قناة bein sbort hd1 وهي صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوربا.

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