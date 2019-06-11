نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا واسكوتلندا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث يواجه منتخب بلجيكا نظيره منتخب اسكوتلندا اليوم الثلاثاء 11/06/2019، وذلك في الجولة الرابعة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا واسكوتلندا

يواجه منتخب بلجيكا نظيره منتخب اسكوتلندا في تصفيات اليورو 2020، وذلك علي ملعب الملك “بودوان”، في تمام الساعة التاسعه الا ربع “8.45” بتوقيت مصر، ويمكنك معرفة موعد مباراة بلجيكا واسكوتلندا من هنا.

سوف تُذاع المباراة علي قناة “بي ان سبورت 2″، وسوف يُعلق عليها المُعلق الشهير “محمد بركات”.

في المبارايات السابقه، خاض منتخب اسكوتلندا ثلاثة مبارايات، واستطاع منتخب اسكوتلندا تحقيق الفوز في مباراتين وخسر في مباراة، ويحتل اسكوتلندا المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط أيضاً، في مجموعته التي تضم منتخبي ألبانيا وإسرائيل.

على الجانب الأخر خاض المنتخب البلجيكي ثلاث مبارايات، واستطاع الفوز في الثلاث مبارايات، ولم يشهد أي خسارة أو تعادل، ويحتل بلجيكا المركز الثالث في مجموعته برصيد 9 نقاط، في مجموعته التي تضم منتخبي سويسرا وايسلندا.

لعب منتخب بلجيكا ضد منتخب اسكوتلندا في يوم 7 من شهر سبتمبر 2018 مباراة ودية، واستطاع منتخب بلجيكا تحقيق فوز ساحق علي منتخب اسكوتلندا بأربعة أهداف نظيفه في شباك المنتخب الاسكوتلندي، ويسعي كلا من المنتخبين بقوة اليوم لضم الثلاث نقاط، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

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