القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجيش الزنزباري JKU اليوم 27/11/2018 ذهاب أبطال أفريقيا

يلتقي الهلال السوداني مع فريق الجيش بطل زنزبار jku في مباراة الذهاب من دور 64 التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا وذلك مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 وبداية مشوار البطل السوداني في البطولة التي يبحث عن لقبها، ونقدم لكم الآن أخر أخبار تلك المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجيش الزنزباري مباشرة على الهواء حيث تتساءل الجماهير هل ستذيع المباراة قنوات مفتوحة أم مشفرة وهناك خبر سار لكل الجماهير بخصوص القنوات الناقلة، كما سنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السودان والإمارات والسعودية والكويت، وبتوقيت فرنسا وإسبانيا ولندن وألمانيا، وبتوقيت أمريكا وكندا.

سوف تقام كورة الهلال والجيش الفريق الزنجباري مساء اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان بالعاصمة الخرطوم، يقود الهلال المدير الفني التونسي اراد الزعفوري، مباراة اليوم ستكون ثاني لقاءات الهلال في الموسم الكروي الجديد، حيث افتتح الفريق مبارياته هذا الموسم منذ أيام قليلة عندما حل ضيفا على مريخ الفاشر وفاز الهلال بهدف واحد دون رد أحرزه مهاجمه البرازيلي المتميز جيوفاني، الهلال يضم مجموعة مبهرة جدا من اللاعبين قادره على جعل الفريق يتنافس على كل البطولات التي يشارك فيها.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجيش الزنزباري اليوم 27/11/2018 الذهاب

بخصوص قنوات تذيع مباراة الهلال والجيش jku مباشرة على الهواء فسوف تكون المباراة منقولة على قناة نادي الهلال المفتوحة وتردد تلك القناة على قمر النايل سات هو 12207 v، مدرب الهلال اراد الزعفوري قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إنه يحترم المنافس ولكنه يدخل المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز دون ان تتلقى شباكه أي هدف، موعد المباراة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السودان

الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر

الساعة 9.30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا

الساعة 5.30 مساء بتوقيت لندن

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.