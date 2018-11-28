نتيجة والقنوات الناقلة لمباراة المريخ وفايبرز الأوغندي اليوم 28/11/2018 ذهاب دوري أبطال أفريقيا

يلتقي نادي المريخ بطل السودان مع نادي فايبرز الأوغندي مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 ومباراة الذهاب من دور 64 التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، سنقدم لكم كل أخبار اللقاء وأسماء القنوات الناقلة لمباراة المريخ وفايبرز مباشرة على الهواء وهل ستكون المباراة منقولة ومذاعة على قناة مجانية مفتوحة أم لا، وهناك خبر سعيد للجميع حيث ستكون المباراة منقولة على قناة مفتوحة، كما سنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت الإمارات وبتوقيت السعودية وعمان وفرنسا وألمانيا، وبتوقيت أمريكا وكندا ولندن وإيطاليا.

تقام كورة المريخ وفايبرز الذهاب اليوم الأربعاء في أبطال أفريقيا على ملعب القلعة الحمراء في أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، المريخ بدأ هذا الموسم وبقوة تحت قيادة مدربه يامن الزلفاني، حيث تغلب على اتحاد العاصمة الجزائري في البطولة العربية بنتيجة 4-1 الأسبوع الماضي، ويوم السبت تعادل المريخ مع الخرطوم الوطني في افتتاحية الدوري السوداني الممتاز، ويبحث الفريق عن تحقيق نتيجة كبيرة اليوم أمام البطل الأوغندي، نادي فايبرز فريق قوي ومن أقوي أندية أوغندا الآن وهو ثاني ترتيب الدوري الأوغندي بفارق ضئيل جدا عن المتصدر كمبالا سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة المريخ وفايبرز الأوغندي اليوم 28/11/2018 ذهاب أبطال أفريقيا

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة المريخ وفايبرز الأوغندي مباشرة على الهواء اليوم فسوف تذيع المباراة قناة المريخ الفضائية الجديدة ضمن البث التجريبي للقناة، وتردد قناة نادي المريخ على قمر عرب سات بدر 6 هو 12034، وقد اشترت القناة حقوق بث المباراة مقابل 300 ألف جنية، موعد اللقاء سيكون في الأوقات التالية :

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السودان

الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت

الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات

الساعة 6.30 مساء بتوقيت وسط أوروبا

الساعة 5.30 مساء بتوقيت لندن

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

نتيجة مباراة المريخ وفايبرز الآن