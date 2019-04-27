القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي بالكونفدرالية الأفريقية

يواصل نادي الزمالك مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بلقاء خصم عنيد وهو النجم الساحلي التونسي، ويلتقي الفريقان، يوم الأحد 28 أبريل 2019، حيث تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة على الهوء، وهل ستكون المقابلة منقولة على قنوات مجانية مفتوحة أم لا، لقاء الفريقان الأحد في ذهاب قبل نهائي البطولة، الزمالك تأهل لهذا الدور على حساب حسنية أغادير المغربي، والنجم الساحلي تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب الهلال السوداني.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي

بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم مباشرة على الهواء فسوف تذيع المقابلة قناة النيل الرياضية الأرضية، والقناة المصرية الثانية الأرضية، وتلك القنوات الأرضية يشاهدها المتواجدين داخل مصر فقط، كما تذيع البث المباشر للمباراة قناة bein sports HD1، مع المعلق الرياضي علي محمد علي على القناة الصوتية الأولى، والمعلق عصام الشوالي على القناة الصوتية الثانية، موعد بداية المباراة، عند التاسعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت تونس.

كيفية استقبال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم:

إذا كانت شاشتك تدعم استقبال البث الأرضي، قم بتركيب مستقبل هوائي عادي، وأوصل الكيبل الخاص به بالشاشة، وابحث من خلال “ريموت” الشاشة عن القنوات الأرضية، إذا كنت شاشتك لا تدعم خاصية استقبال البث الأرضي، أشتري جهاز dvb t2، لاستقبال البث الأرضي الرقمي، ركب هوائي لاستقبال البث، أوصل كيبل الهوائي بجهاز dvb t2، أوصل الجهاز بالشاشة، ثم ابحث عن القنوات الأرضية.

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