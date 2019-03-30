يستعد إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لاستقبال مباراة القمة ال 117 بين كل من فريقي نادي الأهلي والزمالك ، وهي مباراة يرتقبها اكبر عدد من مشجعي ومحبي الدائرة المستديرة وخاصة وأنها تجمع بين أعرق وأكبر ناديين في مصر، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم جميع المعلومات حول مباراة القمة من القنوات الناقلة والموعد المرتقب لصفار الحكم للإعلان عن إطلاق الدقائق الأولى من عمر المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الدوري المصري الممتاز

اليوم السبت الموافق 30مارس الجاري هو الموعد المحدد لإقامة مباراة القمة بين فريق القلعة الحمراء ونظيره القلعة البيضاء في الجولة السابع عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويشار أيضاً إلى أن تلك اللقاء هو رقم 115 لقاء العملاقة والذين يتنظره ملايين الجماهير.

الأرض: استاد برج العرب

الميعاد: سوف تنطلق صفارة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك ال 117

وسوف تقوم بنقل المباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك عدد من القنوات الفضائية وهي:

النيل للرياضة

ON Sport

تردد قناة الأهلي على النايل سات

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12342 27500 2/3

تردد قناة ON Sport

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح نيل سات 10853 27500 5/6

أسرة موقع “نجوم مصرية” تتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع حظ سعيد للفريقين.