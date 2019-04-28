الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة كرة اليد

يلتقي فريق كرة اليد بنادي الزمالك، نظيره الأهلي، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة الأخيرة في أطار منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، وسيقام اللقاء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويدخل الزمالك اللقاء ولديه فرصتان للتتويج باللقب المحلي، حيث يكفي الفريق الأبيض التعادل من أجل الفوز بدوري المحترفين، بينما يدخل فريق النادي الأهلي المواجهة ولديه فرصة واحدة للتتويج باللقب بعد خسارته أمام الجزيرة أمس، وهي الفوز على الزمالك، حيث لا بديل للقلعة الحمراء عن الفوز بالقمة، حيث ان أي نتيجة أخرى ستعني تتويج الزمالك بالبطولة.

موعد مباراة قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين

تبدأ مواجهة فريقي الزمالك أمام نظيره الأهلي في قمة الجولة الأخيرة من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، اليوم في تمام الساعة السابعة مساءاً.

القناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك

تذاع قمة الأهلي والزمالك اليوم عبر شاشة قناة «أون سبورت» على الهواء مباشرة، بالاضافة الي استديو تحليلي قبل المباراة .

جدير بالذكر ان مباريات الجولة قبل الأخيرة والتي أقيمت ظهر أمس السبت قد شهدت مفاجأت قوية، حيث سقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الجزيرة وذلك في الثواني الأخيرة بنتيجة (25- 26)، بينما تعادل الزمالك مع فريق الأوليمبي في اطار المباراة التي جمعت بينهما على صالة الفريق السكندري وذلك بنتيجة (27- 27).

ويحل الزمالك في المركز الأول لجدول المسابقة برصيد 40 نقطة، بينما يمتلك الفريق الأحمر 39 نقطة في المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي هو حامل لقب مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد.