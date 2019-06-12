القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني خافيير أجيري القائمة النهائية للفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا،وشهدت استبعاد أحمد أبو الفتوح ومحمد أبو جبل،تبدأ بطولة كأس أمم إفريقيا يوم 21 يونيو الحالي وتنتهي يوم 19 يوليو القادم،ويشارك في البطولة لأول مرة 24 منتخب وسوف تلعب البطولة في فصل الصيف.

يقع منتخب مصر في المجموعة الأولي مع أوغندا والكونغو وزيمبابوي التي يستضيف مبارياتها ستاد القاهرة الدولي،شهدت قائمة المنتخب استبعاد أحمد أبو الفتوح ومحمد أبو جبل لاعبا سموحة بعد تواجدهما في القائمة التي أعلنت في مايو الماضي،وأصبحت القائمة تضم 23لاعبًا بدلا من 25.

نعرض لكم قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا:

حراسة المرمي:محمد الشناوي_أحمد الشناوي_محمود جنش.

خط الدفاع:أحمد حجازي_أيمن أشرف_محمود علاء_أحمد ايمن منصور_أحمد المحمدي_باهر المحمدي_عمر جابر_محمود حمدي الونش.

خط الوسط:وليد سليمان_محمد النني_عبدالله السعيد_طارق حامد_علي غزال_محمد صلاح_محمود حسن تريزيجيه_عمرو وردة_نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم:مروان محسن_أحمد حسن كوكا_أحمد علي.

يستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا يوم 13 يونيو ومنتخب غينيا يوم 16 يونيو علي ملعب برج العرب بالاسكندرية استعدادا لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا.

كشف ايهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن الزي الرسمي للمنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا،أضاف ايهاب لهيطة أن الفراعنة سوف يرتدوا القميص الأحمر والشورت الأبيض الجورب الأسود أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الجولتين الأولي والثانية،بينما يرتدي المنتخب المصري الطقم الأبيض الكامل في الجولة الثالثة أمام أوغندا.

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