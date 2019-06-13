القائمة النهائية لمنتخب تونس استعدادا لكأس أمم إفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب تونس جيريس القائمة النهائية التي يستعد بها لمباريات كأس أمم إفريقيا التي تقام في مصر،وتستضيف مصر المسابقة على ستة ملاعب بداية من يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو القادم،وتقام البطولة في فصل الصيف لأول مرة بمشاركة 24 منتخب بدلا من 16 منتخب،وتعد النسخة 32 للبطولة.

تقع تونس في المجموعة الخامسة التي تضم أنجولا ومالي وموريتانيا،ويستضيف مباريات هذه المجموعة ملعب السويس،ويتسع الى 25 ألف مشجع،فاز منتخب تونس علي منتخب كراوتيا أمس بهدفين مقابل هدف لنسور قرطاج في مباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

استبعد الفرنسي جيريس الظهير الأيسر علي معلول لاعب النادي الأهلي المصري من القائمة لاسباب فنية،وضم كريم العواضي بدلا من معلول،وضم فرجاني ساسي لاعب خط الوسط بنادي الزمالك المصري ومنتخب تونس،قرر المدرب أن يرافقه في البعثة رغم خروجه من القائمة حارس المرمي أيمن دحمان نظرا من انضباط الحارس والجدية في التمارين والحصول على الخبرة من رؤيته للمباريات.

نعرض لكم قائمة منتخب تونس(نسور قرطاج) في كأس أمم إفريقيا:

1_لاعبي منتخب تونس المحترفين:

حراسة المرمي:فاروق بن مصطفي_معز حسن.

خط الدفاع:ياسين مرياح_محمد دراجر_ديلان برون_أسامة الحدادي.

خط الوسط:فرجاني ساسي_ إلياس السخيري_نعيم السليتي_بسام الصرارفي.

خط الهجوم:يوسف المساكني_وهبي الخزري_فخر الدين بن يوسف.

2_لاعبي منتخب تونس المحليين:

ضم المدرب من نادي الصفاقسي:نسيم هنيد_كريم العواضي_فراس شواط،ومن نادي النجم الساحلي وجدي كشريدة،ومن الترجي التونسي معز بن شريفية_غيلان الشعلالي_أيمن بن محمد_أنيس البدري_طه ياسين الخنيسي.

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