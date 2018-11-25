” الفرعون” محمد صلاح يقود ليفربول للفوز علي واتفورد وجدول مباريات ليفربول في الدوري الانجليزي

يخوض النجم محمد صلاح اختبارا جديدا مع ليفربول بملعب فيكارج رود ضد فريق واتفورد ضمن منافسات الجولة ال13 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرلج”، امس ضمن مباريات ليفربول في الدوري الانجليزي والتي تستمر حتي شهر مايو 2019 وفيما يلي نعرض لكم جدول مباريات ليفربول:

علي ملعب فيكارج رود افتتح الفرعون محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 67 من المباراة ، ثم أضاف ترنت ألكسندر ارنولد الهدف الثاني في الدقيقة 75 من المباراة ، واختتم البرازيلي روبرتو فيرمينو التسجيل لليفربول في الدقيقة 89 ،فقد استطاع الفرعون وفريقه الفوز علي واتفورد بثلاثية نظيفة بالرغم من لعب فريق ليفربول بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 82 لطرد جوردان هندرسون لحصوله علي الإندار الثاني .

وعلي استاد ” لندن الأوليمبي” تقدم الأسباني ديفيد سيلفا بهدف لمانشستر سيتي في الدقيقة 11 ، ثم أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني في الدقيقة ال19 ، وتكفل الألماني ليروي ساني بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 34 و 90 .

فقد حقق المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي فوزا كبيرا علي مضيفه وست هام يونايتدد 4-0 ، ليحافظ علي الفارق في الصدارة مع ليفربول الفائز بدوره مع مضيفه واتفورد 3-0 ، ضمن المرحلة الثالثة عشر امس ، ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 35 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني.