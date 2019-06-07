الصفقة الثالثة: ريال مدريد يُعلن التعاقد مع إدين هازارد حتى عام 2024

يبدو أن ريال مدريد ينوي خوض سوق انتقالات ناري في سوق الإنتقالات الصيفية الحالي وذلك بعد أن نجح في إتمام ثلاث صفقات من العيار الثقيل حتى الآن آخرها تلك الصفقة التي طال انتظارها وتم الإعلان عنها مُنذ دقائق قليلة وهي الصفقة التي تعرضت للعديد من المعوقات في مواسم إنتقالات سابقة … لكن نجح اليوم ريال مدريد في التعاقد مع إدين هازارد جناح منتخب بلجيكا ونادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة من العيار الثقيل. ليصبح من المؤكد قوة هذا الموسم من مواسم الإنتقالات بالنسبة للنادي الملكي في محاولة من رئيس النادي لمحو آثار الموسم الماضي الذي يمكن وصفه بـ الموسم الكارثي حيث خرج ريال مدريد بدون أي بطولة.

ريال مدريد يُعلن التعاقد مع إدين هازارد حتى عام 2024

هذا وقد أعلن منذ قليل نادي ريال مدريد على موقعه الرسمي وعلى الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن نجاحه في التعاقد مع الجناح البلجيكي ليكون الصفقة الثالثة للنادي بعد كل من البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو، والصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت.

هذا ومن المُنتظر أن يُقدم ريال مدريد إدين هازارد إلى جماهير النادي الملكي يوم الخميس القادم الموافق 13 يونيو 2019 في سانتياغو برنابيو.

إنتقال إدين هازارد إلى ريال مدريد

هذا وبعد إتمام تلك الصفقة فقد حقق إدين هازارد حلم الطفولة للإنضمام إلى النادي الأكبر في العالم حسبما وصف ريال مدريد في وقت سابق بالإضافة لنجاحه في التعاون مع زين الدين زيدان والذي يعتبره إدين هازارد مثله الأعلى في لعبة كُرة القدم.

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