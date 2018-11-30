الزمالك يودع البطولة العربية بعد الخسارة من الاتحاد السكندري

خرج نادي الزمالك من البطولة العربية للأندية الأبطال بعد خسارته منذ قليل من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز الاتحاد 1-0 في مباراة الإياب من دور الستة عشر للبطولة، ليتأهل الاتحاد السكندري رسميا لدور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ، وكانت نتيجة مباراة الذهاب فوز الزمالك 1-0، وبهذا الخروج يكون نادي الزمالك قد لحق بالنادي الأهلي المصري والذي خرج منذ أيام على يد نادي الوصل الإماراتي، وخسارة اليوم أخرجت نادي الزمالك من سلسلة الانتصارات المتتالية بقيادة مدربه السويسري جروس.

هدف فوز الاتحاد السكندري اليوم في شباك الزمالك أحرزه مهاجمه الغاني ايمانويل بناهيني وصنع الهدف النجم المتالق سيسية وهو لاعب الزمالك المعار هذا العام لنادي الاتحاد، سجل للزمالك في ركلات الترجيح فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومصطفي فتحي، بينما أضاع ركلات الجزاء للزمالك محمود علاء وعبدالله جمعة وحمدي النقاز، بفوز الاتحاد اليوم وتاهله لربع نهائي البطولة العربية يكون قد أقصى ثاني مرشح للقب بعد فوزه في دور 32 على الترجي التونسي بطل أفريقيا.

الكابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد قال بعد المباراة إنه سعيد بهذا الفوز وخاصة إنه جاء على فريق صعب وخصم قوي، وأكد أن الفريق الذي يدافع جيدا هو من يحقق الفوز، وقال إن خطته خلال المباراة كانت غلق العمق أمام الزمالك وأكد إنه نجح في فرض أسلوب لعبه اليوم على الفريق الأبيض.