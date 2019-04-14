الزمالك وتحدى الاياب فى بطولة الكونفدرالية الافريقية

يدخل نادى الزمالك اليوم فى مبارة الاياب مع نادى حسنية أغادير المغربي مساء اليوم الأحد الموافق 14/4/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءا، ويذكر انه قد انتهى لقاء الذهاب في المغرب بنتيجة (0-0)، كما يدخل نادى الزمالك اللقاء عقب الهزيمه في الدوري في اللقاء السابق من النادى المصرى بنتيجة (2-1) ،وذلك ليحتل المركز الثالث، عقب انتصار نادى بيراميدز على نادى الاتحاد السكندري ،وبذلك يصعد نادي بيراميدز الى المركز الثاني بدلا من نادي الزمالك في انتظار احدي ديربيات الدوري المصري الوقعه بين نادي الاهلى ونادي بيراميدز التى سوف تقام يوم الخميس الموافق 18/4/2019.

،كما ان الفارس الابيض يعتبر هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في البطولات الافريقية ،وذلك بعد خروج المارد الاحمر اليوم من دورى الابطال على يد نادى صانداونز الجنوب افريقي عقب الفوز عليه بنتيجه (1-0) .

،حيث يذكر خروج النادي الاهلي من المباراة عقب الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة (5-0) فى الاراضي الجنوب افريقية ،حيث ان هذه النتيجه لم تساعد النادى الاهلى في مواصلة حلم اللقب التاسع للاميرة السمراء.

،كما يذكر ان نادى الزمالك لم يحقق اى فوز منذ الفوز على نادي جورماهيا الكيني بنتيجة (4-0) ،ليقع بعدها فى تعادلين سلبيين أمام نصر حسين داي الجزائري بختام دور المجموعات، ثم أمام حسنيه اغادير المغربى بدور الذهاب لدور ال8من البطولة الافريقية .

،كما يدخل نادى الزمالك اليوم بقائمة مكتملة وذلك بعد عوده الدولى التونسي (فرجاني ساسي) بعد التوقف المحلى عن مباراة المصري البورسيعدي في الدوري الممتاز .

،الا انة يغيب (حازم امام) للاصابة وايضا (ايمن حفني) لاسباب فنيه.

،كما اعلن المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق حسنية اغادير لدور ال8 من بطولة الكونفدرالية الافريقية وتشمل:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – احمد سيد زيزو – محمد ابراهيم – محمد عنتر – ابراهيم حسن.

خط الهجوم: خالد بو طيب – عمر السعيد – حميد احداد.

كما شهدت القائمه استمرار استبعاد أيمن حفنى وغياب حازم إمام للإصابة وعودة فرجانى ساسى.

،كما تذاع المباراة على قناة (بى أن سبورت 1HD) ،بتعليق (احمد الطيب).

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