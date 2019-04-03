الزمالك ضد سموحة..هدف ساسي الوحيد يُعيد الزمالك إلى صدارة الدوري المصري

الزمالك ضد سموحة،في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري حقق نادي الزمالك فوزا مُهماً على ضيفه نادي سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت،وسيطر الزمالك في الشوط الأول المباراة لكن لم تتح له فرص للتقدم في النصف الساعة الأول،وفي الدقيقة السابعة والثلاثين من المباراة تحصل نادي الزمالك على ضربة جزاء إنبرى لها بنجاح المهاجم فرجاني ساسي مسجلا الهدف الأول في اللقاء،وإنتهى الشوط الأول من المباراة على تقدم الزمالك بهدف وحيد.

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في الشوط الثاني من المباراة عاد الزمالك أكثر خطورة وكاد أوباما يسجل الهدف الثاني للزمالك لكن أبوجبل حارس سموحة تألق في صد رأسية اوباما،وفي الدقيقة الثالثة والسبعين تألق أبوجبل ايضا عندما صد تسديدة حسن إبراهيم المخادعة.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من اللقاء الكثير لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف وليعود الفارس الأبيض إلى صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد سبعٍ وخمسين نقطة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي نادي الأهلي، فيما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة الخامسة والعشرين في المركز قبل الأخر حيث خسر في آخر خمس مباريات لعبها.

جدول المباريات المتبقية لنادي الزمالك في الدوري المصري.