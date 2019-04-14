الزمالك ضد حسنية أكادير..الفارس الأبيض يعبر إلى نصف نهائي بعد فوزه على حسنية أكادير بهدف نظيف

الزمالك ضد حسنية اكادير،في إياب الربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفرقية فاز نادي الزمالك المصري على ضيفه نادي حسنية أكادير في المباراة التي جمعتهام اليوم على ملعب الجيش،وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب،بهذا الفوز يعبر النادي المصري إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ملخص المباراة:

دخل نادي الزمالك المباراة بقوة كبيرة حيث إستحوذ على الكرة بنسبة سبعين في المائة في ظل أداء باهد يقدم الضيف المغربي مختلف تماما عن ماكتنم عليه الأمر في مباراة الذهاب في المغرب ورغم الفرص الكثيؤرة التي أتيحت للفريق المصري إلا أن الشوط الأول إنتهى على وقع التعادل السلبي.

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في الشوط الثاني من المباراة وبعد أربع دقائق من إنطلاقته إستطاع لاعب الزمالك إبراهيم حسن إفتتاح النتيجة للفارس الأبيض،تواصل هجوم النادي المصري وسنحت عدة لنادي الزمالك حيث توالا محمود كهربا والمغربي خالد بوطيب على تضييع الفرص،وحصل حسنية أكادير على فرص لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى النادي المصري،وظلت النيجة على حالها إلى أن أعلن الحكم صافرة النهاية بفوز نادي الزمالك المصري.

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وبعد خسارته الأخيرة أمام النادي المصري البورسعيدي وخسارته لصدارة الدوري المصري التي بات يعتليها غريمه التقليدي الأهلي،يتأهل الآن الفارس الأبيض إلى الدور النصف نهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية،وهو ممثل مصر الوحيد في هذه المسابقة.

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