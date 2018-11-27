موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري القادمة كأس زايد توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

شهد نادى الزمالك خلال الفترة الحالية نشوة كبيرة عقب سلسلة الانتصارات التى عهدته مع المباريات الاخيرة بالدوري المصري والذي زاد سجله التهديفي وأيضا تصدر المشهد الكورى بشكل كبير عقب تصدره أيضا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي، وذلك عقب أخر مباراته بينه وبين فريق دجلة بثلاثية نظيفة، وتصدر نادى الزمالك صدارة الجدول برصيد 32 نقطة بعد أن ادء 13 مباراة ويبعد عن أقرب منافسية فى الوقت الحالي.

مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري كأس زايد

ويتابع عدد كبير من الجماهير المصرية والعربية خلال عود منافسات دور السادس عشر ضمن منافسات البطولة العربية لاندية كأس زايد حول أخر اللقاءات حيث يعود نادى الزمالك بقيادة المدير الفنى الحالى السويسري كريستيان جروس أمام فريق الاتحاد السكندري بقيادة المدير الفنى الحالى حلمى طولان فى مباراة هامة ونارية فى إياب البطولة العربية.

موعد مباراة نادى الزمالك القادمة

حيث حدد جاء جدول مباريات البطولة العربية لتنظيم موعد مباريات دور السادس عشر ليلعب نادى الزمالك مباراته القادمة على ملعب استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس اللقاء القادم مع حشد جماهيري كبيرة، ويأمل أبناء ميت عقبة بمواصلة الانتصارات والصعود الى الدور القادم.ويلعب نادى الزمالك خلال اللقاء القادم بعد أن تغلب على فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف احرزه المهاجم كابونجو كاسونجو