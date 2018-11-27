الزمالك يهزم الجونة بثلاثة أهداف ويتصدر قمة الدوري المصري

يواصل نادي الزمالك تآلقه هذا الموسم وحفاظه علي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة متقدما علي أقرب منافسيه فريق مصر المقاصة بفارق 6 نقاط، حيث حقق فوزه السادس علي التوالي هذا الموسم ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، حيث اكتسح نادي الجونة بثلاثية ولا أروع بتوقيع كلا من التونسي فرجاني الساسي و عمر السعيد ومحمود كهربا.

وفي الدقيقة 49، قام اللاعب التونسي فرجاني ساسي بمباغتة لاعبي الجونة بتسديد قوية سكنت شباك مرمي فريق الجونة، وفي الدقيقة 68، نجح عمر السعيد بعد دخوله كبديل بإضافة الهدف الثاني لنادي الزمالك بعد تمريرة رائعة من كهربا ليسكنها عمر السعيد مباشرة في المرمي.وأضاف النجم محمود كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 71 حيث انفرد بالحارس بعد تمريرة ضربت الدفاع فسدد مباشرة كرة مرت من الحارس لتدخل الشباك معلنة عن الهدف الثالث والأخير في هذه المباراة.

وفي الدقيقة 74، تم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الجونة حيث قام بتسديدها اللاعب أحمد مجدي، إلا أن حارس الزمالك محمود جنش استطاع التصدي لها ببراعة وأنقذ الفريق من هدف أكيد وحافظ بذلك علي شباكه نظيفة في هذه المباراة، وفي الدقيقة 84، استطاع حارس الجونة عمر رضوان أنقاذ مرماه من هدف رابع محقق بعد عرضية من التونسي النقاز انتهت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليبعدها الحارس إلى ركنية ويتفادي دخول الهدف الرابع لمرماه.